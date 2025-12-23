Economia a La Spezia

Il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha presentato il bilancio dell’anno in corso e fissato i principali obiettivi del 2026. Nel corso di un incontro al Camec, Peracchini ha sottolineato che l’anno in corso è stato “da record” grazie ai risultati raggiunti in tutti i settori, tra cui il riconoscimento della Spezia come Città Creativa Unesco per il design.

Per quanto riguarda il nuovo anno, Peracchini ha annunciato la realizzazione di grandi opere pubbliche, come il nuovo complesso scolastico Fontana, il polo dell’infanzia in via Sardegna, due palestre e la piscina nell’area adiacente al Palamariotti. Inoltre, è prevista la demolizione della ciminiera dell’ex centrale Enel e la bonifica dell’area Ex IP.

Peracchini ha anche sottolineato che l’occupazione è cresciuta al di sopra della media nazionale, raggiungendo il 67,8% di occupazione e il minimo storico del 5,1% di disoccupazione. Ci sono anche prospettive di crescita per i prossimi 20 anni grazie al progetto del Miglio Blu e al contributo di realtà come Leonardo, Fincantieri, MBDA.

Il sindaco ha anche parlato di opere pubbliche, come il completamento del progetto del Canale Scolmatore sul Lagora, che renderà il centro storico della città declassato dalla zona rossa. Inoltre, è previsto il recupero dell’ex Fitram, destinato a diventare un centro culturale d’avanguardia.

La città è stata scelta per ospitare la Coppa Europa dei 10 mila metri di atletica leggera e ci saranno nuove strutture sportive, come una pista di pattinaggio agonistico e due nuovi campi da basket. Il lavoro con gli altri assessorati è finalizzato allo sviluppo di una strategia per essere sempre più attrattivi e verrà monitorata con attenzione la situazione delle aperture degli esercizi commerciali.

Infine, la città si distingue per il Campus universitario unico a livello nazionale e a breve inizieranno i lavori per realizzare i 57 alloggi per studenti fuori sede nella foresteria del Falcomatà e per il punto ristoro, fondamentale per creare una vera cittadella dei giovani.