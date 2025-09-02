Economia a Gaza: Il piano di evacuazione di Netanyahu

Oggi ci spostiamo a Gaza con l’inviato Lorenzo Vita, mentre si intensificano le intenzioni di Netanyahu di portare avanti il piano di evacuazione. In seguito, insieme al corrispondente da Bruxelles, Gabriele Rosana, ci troviamo a bordo dell’aereo di Ursula Von der Leyen, dove si teme che possano verificarsi eventi gravi.
In un altro segmento, ci spostiamo a Milano con l’inviata Claudia Guasco, che riporta una tragica storia di violenza. La sezione sportiva, curata da Massimo Boccucci, focalizza l’attenzione su Mourinho.
In ambito culturale, la pagina dedicata allo Spettacolo è interamente rivolta alla mostra di Venezia. Michele Bellucci racconta una piccola e poetica storia legata al Tevere, mentre la nostra esperta di cinema Gloria Satta esamina la drammatica vicenda di Enzo Tortora.