martedì – 4 Novembre 2025
Attualità

Ecomondo: Innovazione per la Gestione dell'Acqua in Europa

Ecomondo: Innovazione per la Gestione dell’Acqua in Europa

Rimini ha ospitato una giornata di discussioni all’Ecomondo, un importante evento dedicato alla sostenibilità. Tra i vari incontri, è stato affrontato il tema della gestione delle risorse idriche, condotto nell’ambito dell’evento “European and Mediterranean nature-based, digital and cyber-physical initiatives projects to innovate water management”. Questa iniziativa ha messo in luce le crescenti pressioni sulle risorse idriche, causate da cambiamento climatico, urbanizzazione e approvvigionamenti per industria e agricoltura. Le tecnologie come IoT, AI e digital twin sono state proposte come soluzioni per migliorare l’efficienza nella gestione dell’acqua, affiancate da approcci naturali.

Un altro incontro, intitolato “Rafforzare i processi di governance ambientale locale: sfide e opportunità per una transizione ecologica giusta”, è stato incentrato sul progetto europeo LIFE HELP. Questo programma aiuta le amministrazioni a integrare obiettivi ambientali nella pianificazione urbana. Rimini sta sviluppando il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) grazie a LIFE HELP, in un contesto di collaborazione che ha incluso il “Urban Sustainability Speed Lab”.

Sono stati esaminati anche i costi economici legati al cambiamento climatico, con un focus sui danni provocati da eventi estremi. A tal proposito, è stato organizzato un evento riguardante il rischio climatico e le normative assicurative per le aziende italiane.

In un altro evento che ha trattato nuovi modelli abitativi, si è discusso di strutture come studentati e residenze per anziani, sottolineando l’importanza di innovazione e sostenibilità.

Infine, un incontro dedicato all’economia circolare ha esplorato buone pratiche nella gestione dei rifiuti e normative europee, evidenziando case studio e soluzioni pratiche. La giornata si è conclusa con la quattordicesima edizione degli Stati Generali della Green Economy, con interventi di personalità di spicco nel settore. Domani è prevista una sessione plenaria internazionale in lingua inglese.

