Con l’ondata di digitalizzazione che ha coinvolto l’Italia, ma anche il mondo intero, negli ultimi mesi sono tantissime le realtà che hanno deciso di aprire un e-shop per vendere online i propri prodotti o servizi. Questo trend, però, ha portato molti a voler aprire soltanto la piattaforma di vendita online, senza affiancare a questa un negozio fisico, colonna portante del commercio. Ma se è vero che i costi di gestione di un e-commerce sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli di un negozio vero e proprio, che implica affitto, spese di gestione e utenze, è anche vero che l’uno non deve sostituire l’altro, ma deve essere considerato come una sua integrazione, un potenziamento in grado di toccare una clientela più vasta, di raddoppiare le vendite e, quindi, i profitti. Parola di Luca Gerini, Head of e-commerce Angel Investor e docente

