Ecomembrane, controllata sigla contratto quadro per fornire inseguitori solari monoassiali

– Ecomembrane, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha comunicata che la controllata al 55% SBS Solar ha sottoscritto un contratto quadro, di durata triennale, con un primario operatore energetico, per la progettazione e fornitura di inseguitori solari monoassiali “Solaxis” su 9 impianti fotovoltaici, di futura realizzazione, per una potenza installata complessiva di oltre 100MW.

Per i primi 4 impianti SBS avrà un diritto di esclusiva mentre per i successivi un diritto di “last call”, ossia di eguagliare eventuali altre offerte ricevute da altri fornitori, spiega una nota. Il valore complessivo dei materiali acquistati in base al contratto quadro, per i primi 4 impianti oggetto di esclusiva, è stimato e non potrà superare l’importo di 6,5 milioni di euro in un periodo di 3 anni.

Il contratto “è un primo importante passo verso la strategia di ampliamento dell’offerta del Gruppo nella componentistica per il settore delle energie rinnovabili”, dice l’AD Lorenzo Spedini.

La società specifica che l’importo è indicativo e non impegnativo per l’acquirente.