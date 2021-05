Greta Thunberg al terzo posto, poi Barack Obama, in cima Bebe Vio: questi sono i nomi delle persone in cui i giovani italiani si riconoscono, secondo la prima ricerca che il nuovo content hub di Gedi, Italian Tech, ha lanciato assieme all’istituto di ricerca Swg. Ne viene fuori un ritratto sorprendente e in parte preoccupante. Un Osservatorio mensile che nella sua prima puntata cerca di scoprire sogni, paure e valori degli italiani che hanno fra i 18 e 30 anni: la Next Gen It.

Ben posizionati nella classifica anche la senatrice a vita Liliana Segre e l’astronauta Samantha Cristoforetti; molto dietro Bill Gates e Mark Zuckerberg, i Ferragnez e Lady Gaga, il Papa e Cristiano Ronaldo.

Ma l’indagine va oltre i nomi, e cerca di decifrare i sentimenti di una generazione all’uscita dalla pandemia. I giovani avvertono l’incertezza, come tutti, ma sono più annoiati (più 10 per cento), angosciati (più 6), rassegnati (più 4) e meno fiduciosi (meno 6) degli adulti. Sono sognatori, imprudenti e solidali, non si sentono però né competenti, né concreti, né responsabili né costanti: una sorta di Sindrome di Peter Pan, dove essere adulti significa prendersi delle responsabilità indesiderate: solo uno su tre vorrebbe essere più coinvolto dalla politica, gli altri si accontentano di essere “presi in considerazione”.

Dopo questo anno difficile si sentono grati verso medici e, ancor di più, verso gli infermieri; mentre hanno sempre meno fiducia in politica e giornalisti. Questo forse anche perché avvertono un senso di esclusione dal futuro, la metà sente di non poterlo cambiare e il 61 per cento si definisce “spettatore o comparsa”; con poche opportunità di carriera per mancanza di ricambio generazionale (82 per cento).

Fede, famiglia tradizionale e patria non sono così importanti, il cambiamento climatico, la parità di genere, i diritti delle persone omosessuali invece sono in primo piano tra i temi più sentiti. Al punto che dagli investimenti del Pnrr si aspettano scuole, ospedali e pubblica amministrazioni migliori ma anche che si possa “eliminare la disparità di genere” come se fosse un fatto di soldi e non culturale.

E la tecnologia? Per sette giovani su dieci, ha un impatto positivo: si aspettano di vedere un’auto a guida autonoma (90 per cento); di seguire un corso di formazione con la realtà aumentata (86); e persino di mangiare prodotti a base di insetti o carne sintetica (otto su dieci); mentre sono più scettici sull’inizio dell’era di un turismo spaziale.

Sette su dieci l’impatto sulla nostra vita è positivo. Rispetto al tema delicato del rapporto con una intelligenza artificiale molto evoluta, solo uno su dieci lo ritiene una minaccia letale per il genere umano. Ma quello che oggi davvero vogliono i giovani, dopo un anno di lockdown e regioni rosse, è riprendersi la propria libertà (più 6 per cento rispetto agli adulti).