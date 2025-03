Ecobonus: Riapertura Prenotazioni per Ciclomotori e Motocicli

Dalle ore 10 di martedì 18 marzo 2025, i concessionari possono prenotare gli incentivi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli sulla piattaforma del Mimit. Questi incentivi sono destinati a veicoli elettrici o ibridi nuovi e sono gestiti da Invitalia. La legge di bilancio 2021 ha stanziato 150 milioni di euro per questo incentivo, suddivisi in 20 milioni per ogni anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per il periodo dal 2024 al 2026.

Il contributo per l’acquisto di veicoli electrici o ibridi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e è calcolato in percentuale sul prezzo di acquisto: 30% senza rottamazione e 40% con rottamazione. L’ecobonus automotive, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sostiene l’acquisto di veicoli a basse emissioni, che includono le categorie M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Il contributo è applicato come sconto al prezzo praticato dal concessionario al momento dell’acquisto.

Per accedere agli incentivi, i concessionari devono registrarsi sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it e seguire le procedure di prenotazione. La misura sarà attiva fino all’esaurimento delle risorse o comunque entro il 31 dicembre 2025. Gli acquirenti possono ottenere informazioni dai rivenditori, che gestiranno anche le pratiche necessarie. Sono previsti canali dedicati anche per i rivenditori.