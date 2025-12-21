Ecoansia giovani in Italia

Un’indagine nazionale condotta su oltre 3.600 giovani tra i 18 e i 35 anni rivela come il cambiamento climatico stia influenzando la salute mentale, le emozioni e la visione del futuro dei giovani italiani. L’ecoansia giovani è diventata una realtà concreta e misurabile, che incide sulla vita delle nuove generazioni italiane.

I risultati della ricerca indicano un legame chiaro tra consapevolezza ambientale e disagio psicologico. L’ecoansia giovani si manifesta sotto forma di ansia generalizzata, frustrazione e senso di impotenza. Chi percepisce il cambiamento climatico come una minaccia costante tende a riportare livelli più bassi di soddisfazione di vita e un aumento del pessimismo verso il futuro.

Il dibattito psicologico emergente evidenzia due concetti chiave: l’ecoansia, intesa come paura persistente legata ai disastri ambientali futuri, e la solastalgia, ovvero il dolore di vedere il proprio ambiente trasformarsi e degradarsi mentre si è ancora “a casa”. Per molti giovani italiani, l’ecoansia giovani nasce proprio da questo senso di perdita: il territorio cambia e con esso cambia il rapporto emotivo con il presente.

Un dato rilevante riguarda l’origine del malessere. L’ecoansia giovani non colpisce solo chi ha vissuto alluvioni, incendi o ondate di calore, ma è diffusa anche tra chi è semplicemente informato e consapevole della crisi climatica. La percezione della minaccia, anche senza un’esposizione diretta, basta a generare stress e inquietudine.

Le emozioni dominanti tra i giovani italiani sono ansia, rabbia e impotenza. Ansia per il futuro, rabbia verso chi prende decisioni globali e un forte senso di impotenza. Una parte minoritaria mostra disinteresse o negazione, mentre pochissimi dichiarano di sentirsi responsabili o attivamente coinvolti.

Il disagio non resta astratto, ma influisce sul benessere psicologico quotidiano. Cambiano le abitudini alimentari, le scelte di consumo e, in alcuni casi, le relazioni sociali. Le preoccupazioni ambientali possono creare tensioni in famiglia o tra amici. Alcuni riferiscono difficoltà nel pianificare il futuro, dal lavoro alla costruzione di una famiglia, segno di una crisi che tocca il senso stesso della progettualità.

Uno degli aspetti più innovativi emersi dallo studio riguarda la mancanza di scopo nella vita. La crisi climatica, percepita come fuori controllo, mina la motivazione e la fiducia. L’ecoansia giovani diventa così il punto di partenza di una catena che porta a pessimismo e disagio mentale. Non è solo paura del domani, ma difficoltà a immaginare un domani desiderabile.

I dati mostrano anche differenze geografiche. I giovani del Sud e delle Isole presentano in media livelli più alti di preoccupazione e sintomi emotivi più intensi. Questo suggerisce che il contesto ambientale e socioeconomico giochi un ruolo importante nel modo in cui l’ecoansia giovani si manifesta e viene vissuta. La ricerca evidenzia una vera e propria crisi della speranza, che richiede risposte collettive, non solo individuali, come politiche ambientali credibili, supporto psicologico e nuove narrazioni sul futuro.