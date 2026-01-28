Eco design in Italia

Nel panorama dell’eco-design contemporaneo, l’estetica non è più l’unico parametro di eccellenza. L’intero settore sta vivendo una profonda trasformazione, in cui l’adozione di materiali sostenibili è il vero motore dell’innovazione. Progettare oggi significa saper selezionare materiali che riducano l’impatto ambientale, senza rinunciare alla qualità e alla bellezza del prodotto finito.

Questa evoluzione riflette una nuova responsabilità nel design, chiamato a rispondere alle sfide ambientali attraverso iniziative che coniugano innovazione, funzionalità e valorizzazione delle materie prime. I materiali sostenibili assumono un ruolo centrale nel ripensamento dei processi produttivi e del ciclo di vita degli oggetti. Il recupero e la trasformazione degli scarti industriali in nuove risorse rappresentano una risposta concreta alla necessità di ridurre gli sprechi.

Un esempio di questo approccio è rappresentato da MAARMO, un’azienda che opera secondo i principi dell’economia circolare nel settore del termo-arredo, concentrandosi sulla valorizzazione degli scarti di polvere di marmo. Questo approccio mette in evidenza come la ricerca sui materiali possa generare prodotti di alto valore, riducendo l’impatto ambientale e prolungando il ciclo di vita degli oggetti.

Un altro esempio di progettazione applicato all’utilizzo dei materiali sostenibili è rappresentato dal modello “UbriAAco”, che unisce due eccellenze della tradizione italiana, il marmo e il vino, valorizzando e nobilitando gli scarti dei processi di lavorazione. Il prodotto è il risultato di una lunga sperimentazione volta a perfezionare il processo di affinamento del legno di vecchie botti per dare la giusta colorazione e per garantire l’emanazione equilibrata di un aroma fruttato.

Il risultato è un termo-arredo che, una volta acceso, rilascia gradualmente fragranze che richiamano il profumo della vite e delle antiche cantine. Questo progetto ha ottenuto importanti riconoscimenti nel campo della sostenibilità e del design, come l’inserimento tra i finalisti dei Green Product Award. Il mondo del design richiede sempre più una visione che vada oltre l’estetica, mirando a soluzioni che utilizzano materiali che siano davvero sostenibili per l’ambiente. La sostenibilità non è più solo una tendenza, ma una necessità che richiede un cambiamento profondo nei processi produttivi e nei valori dell’intero settore.