Echo Studio, Audio 3D con Dolby Atmos

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €239.99 – €214.00

⭐ Valutazione: 5 / 5

Amazon Echo Studio (newest gen), our best Echo Studio yet, with immersive spatial audio and Dolby Atmos, Graphite

Scopri Echo Studio, la nostra migliore versione fino ad ora
Echo Studio è stato ridisegnato in una forma compatta, più piccola del 40% rispetto all’originale, per offrire un suono spaziale immersivo. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge spazio, chiarezza e profondità per rendere il tuo intrattenimento ancora migliore. Goditi potenti bassi e voci cristalline.

Un’esperienza di ascolto unica
È come avere un concerto nel tuo salotto: sperimenta il suono immersivo grazie all’audio spaziale e a Dolby Atmos in un design compatto che si adatta facilmente a qualsiasi spazio di vita. La tecnologia di adattamento della stanza analizza l’acustica della tua stanza, regolando la riproduzione per un suono ottimale indipendentemente dalla posizione.

Vantaggi pratici:

  • Creare il tuo centro di intrattenimento definitivo: riproduci musica su più dispositivi Echo per la musica multi-stanza o abbina con un secondo Echo Studio per un suono ancora più potente.
  • Puoi anche abbinare il tuo Echo Studio con dispositivi Fire TV compatibili per far rivivere esplosioni o colonne sonore in Dolby Atmos.

Controllo intelligente della casa semplice
Imposta routine e abbina e controlla luci, serrature e migliaia di dispositivi che funzionano con Alexa senza necessità di un hub intelligente separato. Con la tecnologia Omnisense, puoi attivare routine tramite rilevamento della temperatura o della presenza.

Proteggi la tua privacy
Amazon non vende le tue informazioni personali ad altri. Echo Studio è progettato con多 strati di controllo della privacy, tra cui un pulsante di attivazione/disattivazione del microfono.

Acquista ora e scopri un nuovo modo di vivere l’audio
Non perdere l’opportunità di trasformare la tua esperienza di ascolto con Echo Studio, il nostro miglior Echo Studio fino ad ora. Acquista ora e scopri un suono immersivo come non hai mai sentito prima!

