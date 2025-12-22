Echo Studio, Audio 3D con Dolby Atmos

🔥 Offerta Amazon
Amazon Echo Studio (newest gen), our best Echo Studio yet, with immersive spatial audio and Dolby Atmos, Graphite
Scopri Echo Studio, la nostra migliore versione fino ad ora
Echo Studio è stato ridisegnato in una forma compatta, più piccola del 40% rispetto all’originale, per offrire un suono spaziale immersivo. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge spazio, chiarezza e profondità per rendere il tuo intrattenimento ancora migliore. Goditi potenti bassi e voci cristalline.
Un’esperienza di ascolto unica
È come avere un concerto nel tuo salotto: sperimenta il suono immersivo grazie all’audio spaziale e a Dolby Atmos in un design compatto che si adatta facilmente a qualsiasi spazio di vita. La tecnologia di adattamento della stanza analizza l’acustica della tua stanza, regolando la riproduzione per un suono ottimale indipendentemente dalla posizione.
Vantaggi pratici:
- Creare il tuo centro di intrattenimento definitivo: riproduci musica su più dispositivi Echo per la musica multi-stanza o abbina con un secondo Echo Studio per un suono ancora più potente.
- Puoi anche abbinare il tuo Echo Studio con dispositivi Fire TV compatibili per far rivivere esplosioni o colonne sonore in Dolby Atmos.
Controllo intelligente della casa semplice
Imposta routine e abbina e controlla luci, serrature e migliaia di dispositivi che funzionano con Alexa senza necessità di un hub intelligente separato. Con la tecnologia Omnisense, puoi attivare routine tramite rilevamento della temperatura o della presenza.
Proteggi la tua privacy
Amazon non vende le tue informazioni personali ad altri. Echo Studio è progettato con多 strati di controllo della privacy, tra cui un pulsante di attivazione/disattivazione del microfono.
