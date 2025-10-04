Echo Show 8 HD Touchscreen | Smart Home Hub con Alexa – Bianco

20.4 C
Scopri Echo Show 8 (Ultima generazione)

Intrattenimento coinvolgente
Goditi un’esperienza di intrattenimento senza precedenti grazie all’audio spaziale e al touch screen HD da 8″. Le tue videochiamate saranno ancora più chiare grazie alla camera da 13 MP e a un audio di alta qualità. Con Echo Show 8, la tua casa diventa più connessa che mai grazie all’integrazione di un hub per la Smart Home.

Immagini brillanti e audio ricco
I contenuti di Prime Video, Netflix e altre piattaforme prendono vita su uno schermo HD immersivo. Chiedi ad Alexa di riprodurre la musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify, così da rendere ogni momento unico. Ricorda che per alcuni servizi potrebbe essere necessaria un’iscrizione.

Gestione Smart Home semplificata
Controlla senza fatica i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread, tutto senza un hub separato. Puoi gestire telecamere, luci e molto altro semplicemente toccando lo schermo o usando la tua voce. Inoltre, l’Echo Show 8 supporta connettività Bluetooth e Wi-Fi per un’integrazione ancora più fluida.

Rimani in contatto
Avvia videochiamate con un semplice comando vocale o utilizza il widget “Contatti Principali” per contattare persone che hanno l’app Alexa o un Echo con schermo. Grazie alla telecamera con inquadratura automatica e alla tecnologia di riduzione dei rumori, le tue conversazioni video saranno sempre fluide.

Mostra i tuoi momenti felici
Amazon Photos trasforma la schermata principale in una cornice digitale per i tuoi ricordi più belli, che brillano in ogni condizione di luce grazie all’aggiustamento automatico dei colori.

Meno fatica, più risultati
Usa la tua voce per impostare allarmi e aggiornare liste. Tieni sotto controllo il tuo calendario e i promemoria. Con contenuti adattivi, riceverai informazioni pertinenti e utili quando sei vicino al dispositivo.

Una scelta sostenibile
Questo dispositivo è realizzato con il 29% di materiali riciclati. Inoltre, il 99% della confezione è composto da fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Protezioni per la tua privacy
Echo Show 8 è progettato con controlli di privacy avanzati, inclusi un pulsante per disattivare il microfono e la videocamera, e un copri-camera integrato per garantire la tua tranquillità.

Vantaggi pratici:

  • Facilità di gestione della Smart Home con controlli vocale e touch.
  • Videocamera ad alta definizione per chiamate nitide e coinvolgenti.

Non perdere l’occasione di trasformare la tua casa in un centro di intrattenimento e comunicazione! Acquista ora Echo Show 8 e vivi un’esperienza unica.

