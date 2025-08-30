Echo Show 8 HD | Smart Display 8″ con Audio Spaziale e Alexa

🔥 Offerta Amazon

Echo Show 8 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite

Scopri l’Echo Show 8 (Ultimo modello)

Rendi il tuo quotidiano ancora più coinvolgente con l’Echo Show 8. Questo dispositivo presenta un affascinante schermo touch HD da 8″ e un audio spaziale che trasforma ogni momento in un’esperienza immersiva. Le videochiamate sono cristalline grazie alla videocamera da 13 MP, mentre la qualità audio ti permette di sentirti come se fossi faccia a faccia con i tuoi cari. Con l’hub integrato per la Casa Intelligente, la tua abitazione sarà più connessa che mai.

Esperienza di Intrattenimento

Con l’Echo Show 8, i tuoi contenuti preferiti, da Prime Video a Netflix, prendono vita grazie a immagini brillanti e audio avvolgente. Puoi semplicemente chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita su Amazon Music, Apple Music o Spotify, rendendo ogni momento perfetto per rilassarti e divertirti.

Controllo della Casa Intelligente

La gestione della tua casa non è mai stata così semplice. L’Echo Show 8 ti consente di collegare e controllare dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread, senza bisogno di hub separati. Grazie a questo pratico dispositivo, potrai:

Gestire luci, videocamere e altri dispositivi tramite comandi vocali o direttamente dallo schermo.

Attivare routine personalizzate con un semplice gesto.

Comunica con Facilità

Resta sempre in contatto con amici e familiari. Avvia videochiamate semplicemente usando la tua voce o seleziona istantaneamente i tuoi contatti preferiti con un tocco. La webcam centrale offre inquadrature automatiche e riduce il rumore di fondo, rendendo le conversazioni ancora più piacevoli e naturali.

Ricordi e Produttività

Trasforma la tua schermata iniziale in una cornice digitale con Amazon Photos, mettendo in mostra i tuoi momenti più belli. Inoltre, puoi impostare sveglie, aggiornare liste e tenere d’occhio il calendario utilizzando solo la tua voce, grazie alle funzionalità avanzate di questo dispositivo.

Sostenibilità e Privacy

L’Echo Show 8 è realizzato pensando alla sostenibilità, utilizzando il 29% di materiali riciclati. Inoltre, la tua privacy è una priorità: il dispositivo è equipaggiato con pulsanti per disattivare microfono e videocamera, oltre a un copri-telecamera integrato.

Scegli l’Echo Show 8 per rendere la tua vita più semplice, divertente e connessa. Non perdere l’occasione di portare a casa tua questo dispositivo innovativo!