Echo Show 8 HD: Hub Intelligente con Alexa e Audio Spaziale

Scopri il Nuovo Compagno per la Tua Casa!

Un’esperienza coinvolgente, sia dentro che fuori: Con il nostro dispositivo, il divertimento si arricchisce di un audio spaziale avvolgente e di un vivace schermo touch HD da 8″. Le videochiamate non sono mai state così nitide, grazie alla videocamera da 13 MP e a un audio cristallino. Porta la tua casa verso il futuro con l’hub per Casa Intelligente integrato, che la connette come mai prima d’ora.

Immagini vivaci e audio esaltante: I tuoi film e le tue serie preferite su Prime Video e Netflix prendono vita in modo stupefacente! Semplicemente chiedi ad Alexa di far partire le tue playlist di Amazon Music, Apple Music o Spotify e lasciati trasportare dalla musica. Ricorda: alcuni servizi richiedono un abbonamento.

Gestisci la tua casa senza sforzi: Con il supporto per dispositivi compatibili Zigbee, Matter e Thread, non hai bisogno di un hub separato per la Casa Intelligente. Controlla videocamere, luci e altro, direttamente dallo schermo o tramite comandi vocali. E non è tutto: puoi attivare routine attraverso semplici movimenti! La connettività via Bluetooth e Wi-Fi rende tutto ancora più semplice.

Rimani sempre connesso: Avvia videochiamate semplicemente parlando o utilizza il widget dei Contatti principali per contattare i tuoi amici con un solo tocco. Grazie all’inquadratura automatica e alla tecnologia di riduzione del rumore, le tue conversazioni video saranno fluide e coinvolgenti.

Condividi i tuoi momenti speciali: Trasforma la tua schermata iniziale in una cornice digitale con Amazon Photos! Le tue foto brillano in ogni situazione, grazie alla regolazione automatica del colore.

Meno stress, più produttività: Imposta sveglie, aggiorna liste e controlla il tuo calendario semplicemente usando la voce. Il dispositivo ti fornirà informazioni pertinenti quando ti avvicini, rendendo la tua vita quotidiana più facile.

Sostenibilità in primo piano: Realizzato con il 29% di materiali riciclati e con imballaggi ecologici, questo dispositivo è un passo verso un futuro più verde.

Privacy prima di tutto: La tua sicurezza è fondamentale. Con un pulsante dedicato per disattivare microfono e videocamera e un copri-telecamera integrato, puoi utilizzare il dispositivo in totale tranquillità.

Vantaggi Pratici:

Domotica semplificata: Controlla e gestisci tutti i tuoi dispositivi compatibili senza alcun ulteriore hub, risparmiando tempo e spazio. Interazione fluida: Grazie alla videocamera centrale con inquadratura automatica, le videochiamate diventano più naturali e coinvolgenti, offrendoti un’esperienza di comunicazione splendidamente fluida.

Scopri il futuro della tecnologia domestica e rendi la tua vita più semplice e divertente!