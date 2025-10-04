Echo Show 5, Smart Display & Sveglia – Suono Chiaro, Bianco

🔥 Offerta Amazon

Echo Show 5 (Ultima generazione) | Display smart e sveglia con audio chiaro | Bianco

Porta Alexa direttamente sul tuo comodino. Con l’Echo Show 5, puoi impostare allarmi e timer, rilassarti con una playlist tranquilla e avviare la tua giornata con una routine che accende le luci compatibili. Controlla il tuo calendario o le previsioni meteo con la semplice forza della tua voce.

Dimensioni Compatte, Performance Audio Superiore

Goditi la tua musica e i podcast preferiti, guarda i tuoi show TV e altro ancora su Amazon Music, Spotify o Prime Video, il tutto con un audio potenziato. Con il suo schermo da 5,5 pollici, questo dispositivo ti permette di visualizzare titoli di canzoni, programmi e molto altro con facilità.

Gestisci la Tua Casa con Comodità

Controlla i dispositivi smart della tua casa, come lampadine e termostati, anche quando sei lontano. La praticità è alla portata di un semplice comando vocale.

Monitora la tua famiglia e i tuoi animali grazie alla videocamera integrata, perfetta per videochiamate e per controllare la porta di casa con campanelli video compatibili.

Trasforma il display in una galleria fotografica: con Amazon Photos, quando non in uso, puoi far scorrere le tue foto preferite sullo schermo e, se sei un membro Prime, hai spazio illimitato nel Cloud.

Rimani Sempre in Contatto

Grazie alla fotocamera da 2MP, puoi effettuare videochiamate con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo con schermo o utilizzare l’app Alexa per rimanere in contatto in modo semplice e immediato.

Privacy Garantita

L’Echo Show 5 è progettato con componenti specifici per garantire la tua privacy, come un pulsante di disattivazione del microfono e una copertura per la fotocamera, per farti sentire sempre al sicuro.

Scegli l’Echo Show 5 e trasforma la tua routine quotidiana in un’esperienza smart! Non aspettare, il tuo comodino merita questo upgrade innovativo!