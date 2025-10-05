Echo Show 15: Smart TV HD 15.6″ con Alexa per la Cucina

🔥 Offerta Amazon

All-New Amazon Echo Show 15 | A stunning HD 15.6″ smart kitchen TV with Alexa

Scopri il Nuovo Echo Show 15

Presentiamo l’All-New Echo Show 15: un elegante display smart Full HD da 15,6″ perfetto per la tua cucina, pronto a semplificarti la vita. Grazie ai widget personalizzabili, potrai tenere sotto controllo la tua giornata, guardare i tuoi programmi preferiti con Fire TV e goderti videochiamate naturali, grazie a uno zoom 3,3x e a un ampio campo visivo.

Un Centro di Organizzazione Familiare

Con il nuovo Echo Show 15, puoi visualizzare a colpo d’occhio i widget più importanti, come i calendari e le liste di attività della tua famiglia, le previsioni del tempo e le notizie.

Intrattenimento Illimitato

La funzione Fire TV integrata ti offre un accesso illimitato all’intrattenimento, permettendoti di guardare i tuoi contenuti preferiti su app come Prime Video, Netflix, YouTube e tanto altro (potrebbe essere necessaria un’abbonamento). Inoltre, con la musica attiva, puoi iniziare a riprodurre una canzone in cucina e poi aggiungere il soggiorno e la camera da letto in un attimo.

Controllo della Casa Smart

Diventa il padrone della tua casa! Controlla i dispositivi smart con la tua voce o con un semplice tocco utilizzando il dashboard della smart home. Accendi tutte le luci del soggiorno contemporaneamente o controlla i feed delle telecamere per monitorare ciò che accade intorno a te.

Ricordi Sempre in Vista

Illumina il tuo spazio e la tua giornata trasformando lo schermo in una cornice digitale elegante, che mostra i tuoi ricordi più belli. Puoi curare automaticamente le tue immagini e invitare amici e familiari a condividere le loro foto.

Connessioni Naturali

Le videochiamate con amici e familiari saranno ancora più naturali grazie alla camera centrata e alla tecnologia di riduzione del rumore. Il campo visivo ampio e lo zoom 3,3x rendono ogni interazione speciale.

Protezione della Privacy

Il design dell’Echo Show 15 tiene in considerazione la tua privacy, con diversi strati di controlli, tra cui un pulsante per disattivare il microfono e un otturatore integrato per coprire la camera.

I Vantaggi dell’Echo Show 15:

Accesso facile a intrattenimento senza limiti con Fire TV.

Controllo vocale dei dispositivi smart per una casa più comoda.

Non aspettare oltre! Porta a casa tua il nuovo Echo Show 15 e trasforma la tua quotidianità in un’esperienza straordinaria.