Echo Show 11, Display Full-HD 11″

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €239.90

⭐ Valutazione: 5 / 5

Amazon Echo Show 11, Vibrant Full-HD 11″ display with more viewing area, spatial audio and Alexa, Glacier White

Scopri il nuovo Amazon Echo Show 11: un’esperienza di visualizzazione rivoluzionata con il suo schermo Full-HD da 11″ vibrante e una area di visualizzazione del 60% maggiore rispetto all’Echo Show 8 (versione 2025). Questo dispositivo intelligente è dotato di un hub smart home integrato, del chip AZ3 Pro per prestazioni potenti e della tecnologia Omnisense per un’esperienza ambientale migliorata.

Contenuti incredibili: guarda i tuoi show preferiti su Prime Video, Netflix e molti altri sullo schermo Full-HD da 11″ e goditi un’esperienza audio spaziale che riempie la stanza, con voci più chiare, un sound stage più ampio e fino al doppio del basso rispetto all’Echo Show 8 (versione 2023). I vantaggi pratici di questo dispositivo sono:

Semplifica il controllo della tua casa intelligente, gestendo facilmente devices e routine con la voce o lo schermo

Consenti videochiamate cristalline con un’esperienza naturale e un design che si adatta alle tue esigenze

Il tuo assistente quotidiano: lo schermo da 11″ rende facile visualizzare ricette, calendari e liste di shopping con un solo sguardo. Inoltre, con la tecnologia Omnisense, puoi attivare routine tramite rilevamento della temperatura o della presenza.

Protezione della tua privacy: Amazon non vende le tue informazioni personali. L’Echo Show 11 è progettato con多 strati di controllo della privacy, tra cui un pulsante di attivazione/disattivazione del microfono e della fotocamera, e controlli dedicati per la fotocamera sul dispositivo e nell’app.

Acquista ora il tuo Amazon Echo Show 11 e scopri una nuova dimensione di interazione intelligente e divertimento nella tua casa, con una esperienza di visualizzazione e audio senza precedenti!