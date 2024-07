Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Lavanda

by

ECHO POP: questo altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato.

CONTROLLA LA MUSICA CON LA TUA VOCE: chiedi ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. Collega il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza.

RENDI OGNI AMBIENTE INTELLIGENTE: usa la tua voce o l’App Alexa per controllare facilmente i dispositivi intelligenti compatibili, come prese e luci.

SEMPLIFICATI LA VITA: chiedi ad Alexa di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, riordinare i tovaglioli di carta, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora.

PERSONALIZZA ALEXA CON LE SKILL: con migliaia di Skill disponibili e in crescita continua, Alexa può aiutarti a fare sempre più cose. Ad esempio, può riprodurre suoni rilassanti o sfidarti sulla tua conoscenza musicale.

SCOPRI L’INDICATORE LUMINOSO: Alexa inizierà ad ascoltarti solo quando il tuo dispositivo Echo sentirà la parola di attivazione “Alexa” e l’indicatore luminoso diventerà blu.

PROGETTATO PER TUTELARE LA TUA PRIVACY: Echo Pop è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

PROGETTATO NEL RISPETTO DELLA SOSTENIBILITÀ: il tessuto di Echo Pop proviene al 100% da filati riciclati post-consumo e l’80% dell’alluminio utilizzato nella produzione è riciclato. Il 99% dell’imballaggio del dispositivo è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.