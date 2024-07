Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Bianco ghiaccio

by

Details







SUONO RICCO E AVVOLGENTE: goditi un’esperienza audio migliorata con voci più nitide e bassi più profondi per un’esperienza Echo Dot immersiva.

MUSICA E PODCAST: ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e molto altro, tramite wi-fi o Bluetooth.

FELICE DI AIUTARTI: chiedi ad Alexa le previsioni del tempo, di impostare dei timer, di rispondere alle tue domande o semplicemente raccontarti barzellette.

LA TUA CASA INTELLIGENTE, SEMPRE PIÙ SEMPLICE: controlla i dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la tua voce o imposta routine per azioni basate sulla temperatura.

MIGLIORI INSIEME: sincronizza più dispositivi Echo compatibili o associa Fire TV per la massima esperienza visiva.

PROTEZIONE DELLA PRIVACY: sono presenti numerosi livelli di controllo della privacy, compreso un pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni.

SOSTENIBILITÀ: il 99% dell’imballaggio proviene da foreste gestite in maniera responsabile o fonti riciclate, il 95% del tessuto impiegato deriva da tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica arriva da plastica riciclata post-consumo.