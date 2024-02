Sanremo 2024: dopo 3 anni, riapre in grande stile la Sala Stampa Ariston Roof, all’interno del Teatro Ariston di Sanremo, per tornare come nel passato ad ospitare tutti gli operatori dell’informazione accreditati alla manifestazione. Ilaria Floris ne parla con Andrea Spinelli, presidente del premio della critica Mia Martini e presidente della sala stampa.