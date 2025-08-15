Ecco un titolo SEO originale: Europa Verde Piacenza: No all’alleanza col centrosinistra

La sezione di Piacenza di Europa Verde ha recentemente espresso una forte opposizione alle posizioni del portavoce nazionale, Angelo Bonelli, in merito alla situazione politica a Bologna. In una lettera aperta, il gruppo piacentino ha manifestato il proprio disagio per le dichiarazioni di Bonelli, che ha invitato i membri del partito a formare un’alleanza con la maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco Matteo Lepore.

I militanti di Europa Verde a Piacenza si schierano con i “colleghi” bolognesi, ritenendo inaccettabile ogni proposta di coalizione che comprometta i loro principi fondamentali riguardo la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. Nella lettera, gli attivisti esprimono solidarietà ai membri di Bologna, affermando che condividono una situazione simile di contrasto a una maggioranza di centrosinistra.

Gli attivisti ricordano l’importanza della democrazia interna del partito e del rispetto per le decisioni locali, sottolineando la necessità di mantenere la propria identità senza accettare imposizioni dall’alto. Chiedono quindi a Bonelli di rivedere la sua posizione, evidenziando che un accordo deve nascere da una vera partecipazione e non da pressioni esterne.

Concludono la loro comunicazione ribadendo affetto e stima per i colleghi di Bologna e confermando la loro ferma opposizione a qualsiasi alleanza che possa compromettere i valori di Europa Verde.