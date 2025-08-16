Ecco un titolo SEO originale per il tuo articolo: “Crisi del credito in Italia: banche e imprese in difficoltà”

Il sistema bancario italiano ha registrato un significativo calo del credito concesso a imprese e famiglie negli ultimi anni. Tra la fine del 2022 e il giugno del 2025, i prestiti sono scesi di oltre 53 miliardi di euro, passando da 1.327,6 miliardi a 1.274,1 miliardi, con una flessione del 4,03%. Questo trend negativo è principalmente attribuibile alla diminuzione dei finanziamenti a lungo termine per le aziende e alla forte contrazione dei prestiti personali per le famiglie.

Per le imprese, il credito è diminuendo di 47,9 miliardi di euro, con un calo del 7,40%. In particolare, i prestiti superiori a cinque anni sono scesi da 347,1 miliardi a 287 miliardi, segnalando una forte riduzione degli investimenti di lungo termine. Tuttavia, sono aumentati i finanziamenti di medio termine, da 154,5 miliardi a 168,3 miliardi, e quelli a breve termine sono saliti da 145,4 miliardi a 151,2 miliardi.

Per le famiglie, il totale del credito si è attestato a 675 miliardi, in calo rispetto ai 680,6 miliardi precedenti. In questo segmento, si sono osservate tendenze diverse: il credito al consumo è aumentato da 114,9 miliardi a 128,8 miliardi, mentre i prestiti personali sono scesi drasticamente da 138,8 miliardi a 113,4 miliardi.

Il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, ha sottolineato come le banche abbiano ottenuto profitti straordinari durante questo periodo senza però sostenere l’economia reale, con effetti deleteri su piccole e medie imprese e famiglie. Inoltre, Spadafora ha avvertito dell’importanza di potenziare le garanzie pubbliche per il credito piuttosto che ridurle, al fine di supportare il rilancio del tessuto produttivo.