Ecco un dinosauro dalle ossa straordinarie: guardate!

Il Natural History Museum di Los Angeles ha recentemente svelato un nuovo esemplare di dinosauro che si distingue non solo per la sua appartenenza a una specie mai descritta prima, ma anche per un tratto unico nel suo genere: le ossa di colore verde. Una svolta nel campo della paleontologia che riscrive i libri di storia.

Battezzato “Gnatalie“, un nome ispirato ai moscerini che infestavano il sito di scavo durante il processo di estrazione, questo maestoso erbivoro dal collo e dalla coda allungati ha acquisito la sua particolare colorazione verde grazie all’azione della celadonite, un minerale nato durante il processo di fossilizzazione. Il fenomeno secondo i ricercatori non ha precedenti nella documentazione paleontologica.

La scoperta delle ossa risale al 2007, quando un team di paleontologi ha intrapreso una spedizione nelle suggestive Badlands dello Utah, una regione nota per i suoi tesori fossili. Luis M. Chiappe, direttore del Dinosaur Institute del museo, ha sottolineato l’importanza di questo ritrovamento non solo dal punto di vista scientifico, ma anche educativo: cosa c’è di meglio di un dinosauro verde (qui la foto), lungo quasi 24 metri, per coinvolgere i piccoli nel processo di scoperta scientifica e stimolare la loro meraviglia verso il mondo che ci circonda?

La notizia di dinosauri molto particolari ormai non è più una novità così grande, ma il colore delle ossa di un essere vivente di tali dimensioni è qualcosa di davvero mai visto che ha colto impreparati i paleontologi.

Sebbene Gnatalie presenti somiglianze con una specie di sauropode nota come Diplodocus, i ricercatori ritengono che si tratti di una nuova specie, le cui caratteristiche saranno descritte in un articolo scientifico di prossima pubblicazione. Questo sauropode, un termine che si riferisce a una famiglia di giganteschi erbivori che include il celebre Brontosaurus e il Brachiosaurus, sarà il dinosauro più grande esposto nel museo di Los Angeles.