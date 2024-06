ecco tutti gli artisti che si esibiranno

Torna a Piazza del Popolo a Roma la terza edizione di Tim Summer Hits: ecco quali sono gli artisti che si esibiranno.

Dall’11 al 14 giugno l’estate romana sarà animata da un evento speciale: la terza edizione di Tim Summer Hits. A condurre l’evento, che si svolgerà in Piazza del Popolo, saranno Andrea Delogu e Carlo Conti. Per il conduttore Rai si tratta di un importante banco di prova prima di prendere il posto di Amadeus come direttore artistico della prossima Sanremo 2025.

Tim Summer Hits: come assistere all’evento

Le 4 serate live del Tim Summer Hits sono ad ingresso gratuito e non è necessario l’acquisto di un biglietto. Per chi non potesse partecipare, l’evento andrà in onda su Rai 1 in prima serata e in contemporanea su Rai Radio 2 da venerdì 28 giugno. La seconda serata verrà trasmessa domenica 7 luglio e le ultime due il 12 e 19 luglio.

Carlo Conti

Gli artisti che parteciperanno

Di seguito, la lista degli artisti che parteciperanno ai Tim Summer Hits 2024 serata per serata:

Martedì 11 giugno: Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D’amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai, The Kolors.

Mercoledì 12 giugno: Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Eelettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D’Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Giovedì 13 giugno: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, BigMama, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Gigi D’Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, Nek, Pooh, Rose Villain, Tony Effe.

Venerdì 14 giugno: Aiello, Anna, Benji & Fede, Boomdabash, Colpapesce Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, La rappresentane di lista, La Sad, Mr. Rain, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Ricchie e Poveri, Santi Francesi, Sarah, Umberto Tozzi.