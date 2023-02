Ecco tutte le sorprese che ci aspettano con l’arrivo in libreria del nuovo roman…

Ecco tutte le sorprese che ci aspettano con l’arrivo in libreria del nuovo romanzo di @cassieclare1!

Per la prima volta, la traduzione di “La catena di spine” è stata affidata ad Alessia Merlo e Rossella Pinto, curatrici del sito @shadowhunters.it,

il fansite italiano dedicato alle opere dell’autrice bestseller Cassandra Clare. Non potevamo chiedere delle curatrici più preparate di loro!

Ma le novità non finiscono qui… Il volume è arricchito da una retro copertina a opera della bravissima illustratrice @charliebowater, all’interno del testo potremo trovare 10 splendide illustrazioni in bianco e nero di @allexandracurte, e a una storia extra dal titolo “Altra cosa che la morte”, con protagoniste Cordelia e Lucie.

Non ci resta quindi che aspettare il 7 marzo per averlo tra le mani, ma il libro lo trovate da oggi in preorder su tutti gli store online 🧨