Ecco tutte le fotocamere che verranno integrate

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si presenta come un dispositivo dotato di un sistema fotografico all’avanguardia. Secondo le indiscrezioni raccolte fino a oggi, lo smartphone dovrebbe includere una fotocamera principale da 200 Megapixel (f/1.7, 1/1.3-pollici, 24mm), in grado di catturare immagini di alta qualità e dettagli rigorosi anche in condizioni di luce sfavorevoli. Inoltre, ci sarà un’ultra-wide camera da 50 Megapixel, un significativo passo avanti rispetto ai 12 Megapixel della generazione precedente. La configurazione fotografica continuerà con una fotocamera periscopica da 50 Megapixel (f/3.4, 1/2.52-pollici, 111mm) con zoom ottico 5x e un teleobiettivo da 10 Megapixel (f/2.4, 1/3.52-pollici, 67mm) con zoom ottico 3x. Infine, il dispositivo avrà anche una fotocamera frontale da 12 Megapixel (f/2.2, 26mm).

Il Samsung Galaxy S25 Ultra apporterà innovazioni significative rispetto al suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra. Oltre al mantenimento della fotocamera principale da 200 Megapixel, ci sarà un chipset avanzato, lo Snapdragon 8 Elite, che offre una nuova generazione di ISP (elaborazione dell’immagine) promettendo prestazioni superiori nella gestione delle fotografie. L’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale contribuirà a un processamento delle immagini più rapido e preciso. Anche se molte specifiche rimarranno simili, i progressi sia nel software che nell’hardware potrebbero colmare eventuali lacune innovative, elevando qualitativamente ogni scatto.

In aggiunta, il Galaxy S25 Ultra sarà disponibile in un ampio set di colori, con varianti rivelate attraverso immagini di indiscrezioni sui suoi cassettini della Sim. Recentemente, un video sui social media ha mostrato brevemente il fronte e il retro dello smartphone, evidenziando anche le sue fotocamere. Questo si allinea con la tradizione di Samsung di offrire dispositivi pensati per utenti avanzati e appassionati di fotografia, il che suggerisce che il Galaxy S25 Ultra sarà un modello particolarmente attraente per chi cerca prestazioni di imaging elevate.