ecco tutte le date del Palajova 2025

Dopo l’incidente che lo ha tenuto fermo per più di un anno, Jovanotti ha annunciato il Palajova 2025: ecco tutte le date del tour.

Dopo l’entusiasmante anticipazione di alcuni dettagli nei giorni scorsi, è giunta l’ufficialità: Jovanotti, uno dei cantautori più amati e seguiti del panorama musicale italiano, è pronto a tornare sulle scene live.

L’artista ha infatti annunciato il “Palajova 2025”, un tour che lo vedrà esibirsi nei più importanti palasport d’Italia, con il supporto di Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale dell’evento.

Palajova: le date del tour

Il Palajova si snoderà tra marzo e aprile del 2025, con 21 date che toccheranno le principali città italiane. E’ inoltre prevista una tappa internazionale a Zurigo, segno dell’affetto e del seguito che Jovanotti ha conquistato anche oltre i confini nazionali. Ecco tutte le date del tour:

Pesaro, Vitrifrigo Arena – 4 e 5 marzo

Milano, Unipol Forum – 11, 12, 14, 15, 17 e 18 marzo

Zurigo, Hallenstadion – 20 marzo

Firenze, Nelson Mandela Forum – 22, 23, 25 e 26 marzo

Bologna, Unipol Arena – 3 e 5 aprile

Torino, Inalpi Arena – 9 e 10 aprile

Roma, Palazzo dello Sport – 22, 23, 25 e 26 aprile

Dove acquistare i biglietti

I fan di Jovanotti avranno l’opportunità di assicurarsi un posto per assistere a questi eventi a partire dalle ore 14 di giovedì 30 maggio, momento in cui i biglietti saranno messi ufficialmente in vendita.

Jovanotti

Questo tour segna il ritorno di Jovanotti dal vivo a quasi tre anni di distanza dal suo ultimo grande progetto, “Jova Beach Party 2022”, evento che aveva registrato un enorme successo. A seguito di un incidente in bicicletta di cui è stato vittima a Santo Domingo, Jovanotti è infatti stato costretto a cancellare il Jova Beach Party che si sarebbe dovuto tenere nel 2024,