Ecco svelato come fa.

I gatti hanno una sorprendente capacità di percepire quando i loro umani stanno per tornare a casa, basata su diversi fattori. Questo comportamento è legato alla loro abilità di osservare attentamente l’ambiente circostante e a come percepiscono il tempo. Gli etologi e gli scienziati notano che i gatti non misurano il tempo in minuti o ore, ma piuttosto in blocchi temporali segnati da attività ricorrenti e variazioni ambientali, come la luce del giorno. Vivendo con esseri umani che seguono routine quotidiane, i felini imparano a riconoscere i segnali che precedono il rientro dei loro proprietari.

I gatti costruiscono una mappa mentale del loro territorio osservando dettagli e cambiamenti, il che li aiuta a capire gli orari delle attività quotidiane dei loro umani. Questa capacità di lettura dei modelli temporali e di risposta a segnali esterni fa sì che siano in grado di prevedere le azioni dei loro proprietari. Ad esempio, possono mostrare comportamenti anticipatori quando si avvicina l’ora del pasto, dimostrando un’abilità di adattamento incredibile basata sulle routine di vita.

Inoltre, i gatti sono sensibili al senso di solitudine e possono reagire con segni di ansia da separazione quando i loro umani sono lontani. Questo stato di ansia può manifestarsi, in particolare, durante le ore notturne, portandoli a essere più affettuosi la mattina successiva. È fondamentale che i proprietari dedichino tempo ai loro gatti, poiché passare ore con loro aiuta a migliorare il loro benessere.

La ricerca sulla percezione del tempo nei gatti è meno estesa rispetto a quella sui cani, ma nuovi studi hanno iniziato a rivelare la complessità del mondo felino. Nel 2013, una ricerca ha mostrato che i gatti possono riconoscere schemi temporali e adattare i loro cicli di sonno e attività in base alle abitudini delle persone con cui vivono, dimostrando una memoria a lungo termine notevole. Pertanto, la capacità dei gatti di sapere quando i loro umani stanno per tornare a casa è frutto di intelligenza, osservazione e memoria piuttosto che di un potere magico.