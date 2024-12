Ecco quanto sarà sottile il nuovo smartphone di Apple: tutto quello che devi sapere.

Il nuovo iPhone 17 Air si presenta come il modello più sottile mai realizzato da Apple, con un display di 6,6 pollici, leggermente più piccolo rispetto all’iPhone 17 Pro Max. Questo approccio richiama l’utilizzo della fotografia computazionale, con una sola fotocamera posteriore. Il dispositivo avrà una memoria RAM di 8GB per supportare le funzionalità di Apple Intelligence, offrendo un’esperienza d’uso fluida e rapida.

Il prezzo dell’iPhone 17 Air è previsto essere superiore a quello dell’iPhone 17 Pro Max, creando confusione tra i consumatori riguardo alle specifiche. Si anticipa che l’iPhone 17 Pro Max sarà dotato di un processore A19 Pro, mentre l’iPhone 17 Air avrà un processore A19 non Pro, entrambi prodotti da TSMC e realizzati con tecnologia a 3nm. Le aspettative sono elevate, e sarà interessante vedere come il pubblico reagirà a questo compromesso rispetto al prezzo.

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente rivelato che l’iPhone 17 Air sarà due millimetri più sottile dell’iPhone 16 Pro, portando lo spessore a 6,25 mm. Se confermato, l’iPhone 17 Air diventerà il più sottile mai lanciato, superando l’iPhone 6, spesso 6,9 mm. Il design ultra-sottile punta a stabilire un nuovo standard nel mercato degli smartphone. Inoltre, il dispositivo utilizzerà un modem 5G di produzione interna, introdotto per la prima volta nell’iPhone SE 4, consentendo ad Apple di ottimizzare lo spazio interno per una migliore efficienza nella fotocamera, batteria e display.

Il percorso per arrivare all’iPhone 17 Air è stato complesso. Apple aveva precedentemente tentato di lanciare una versione con schermo più piccolo, l’iPhone Mini, senza successo. Successivamente, ha creato una versione non Pro del Pro Max, ma anche l’iPhone Plus non ha avuto riscontro. Ora, l’azienda sostituirà l’iPhone Plus con il nuovo iPhone 17 Air, anche se rimane da vedere quale sarà la sua accoglienza sul mercato. Questo nuovo modello potrebbe rappresentare una svolta, ma mancano ancora elementi fondamentali per valutarne il successo commerciale.