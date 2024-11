Ecco quanto dura il bel tempo e quando arriva il freddo

Il meteo in Italia per i prossimi giorni prevede “bel tempo in tutta Italia”, come afferma il meteorologo Costante De Simone. La calma del vento favorirà la formazione di nebbia nelle pianure del nord. De Simone, ex generale dell’Aeronautica Militare e membro dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, anticipa che tra oggi e il 10 novembre si stabilizzerà una condizione sinottica di tipo anticiclonico su tutto il Paese.

Le temperature sono attese in calo, scendendo al di sotto della media del periodo al nord e al sud, mentre al centro rimarranno in linea con la media stagionale. Nella seconda settimana di novembre, l’italia sarà ancora sotto l’influenza dell’alta pressione, che porterà a una risalita generale delle temperature, le quali si attesteranno sopra la media su tutto il territorio.

Nel corso della terza settimana, dal 18 al 24 novembre, si prevede un lieve indebolimento del campo di alta pressione, con una tendenza alla pioggia al di sotto della media al nord e in linea con la media al centro-sud. Le temperature saranno sopra la media al nord e in linea con le medie per il centro-sud.

Infine, nell’ultima settimana di novembre, si potrebbe registrare un leggero aumento del campo di alta pressione su tutto il Paese. Le piogge rimarranno al di sotto delle medie del periodo, mentre le temperature potrebbero risalire al nord, facendole attestare sopra la media. Nel resto del territorio, si prevede che le temperature saranno in linea con la media stagionale. De Simone conclude sottolineando che le previsioni restano in evoluzione, ma l’andamento generale mostra una predominanza di condizioni stabili, con variazioni termiche e pluviometriche rispetto alle medie storiche attendibili.