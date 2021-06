Quanti giorni sono stati in Honduras i naufraghi?

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è finalmente finita e fra ingressi scaglionati, new entry e ritiri in gioco sono entrati in tutto 25 naufraghi, suddivisi in 11 uomini e 14 donne.

Il reality è durato in tutto 85 giorni ma come sappiamo non tutti i naufraghi sono entrati nel corso della prima puntata: Valentina Persia, ad esempio, è entrata durante la seconda puntata, quattro giorni dopo il kick-off che ha visto entrare Awed.

Ecco quindi uno schema dettagliato con scritto nero su bianco quanti giorni sono rimasti in gioco i vari naufraghi: fra i sei finalisti solo uno (Awed, che ha successivamente trionfato) è effettivamente entrato nel corso della prima puntata. Gli altri non hanno fatto gli 85 giorni previsti: nel dettaglio Valentina Persia è rimasta in Honduras 81 giorni, Andrea Cerioli 74 giorni, Beatrice Marchetti 63 giorni, Matteo Diamante 46 giorni ed Ignazio Moser 39 giorni.

Insomma, checché ne dica Moser “sono sull’Isola da due mesi”, in gioco è rimasto meno di un Gilles Rocca qualsiasi.

Ferdinando Guglielmotti: 3 giorni

Akash Kumar: 7 giorni

Manuela Ferrera: 7 giorni

Daniela Martani: 21 giorni

Beppe Braida: 21 giorni

Emanuela Tittocchia: 21 giorni

Brando Giorgi: 28 giorni

Drusilla Gucci: 29 giorni

Rosaria Cannavò: 29 giorni

Elisa Isoardi: 32 giorni

Paul Gascoigne: 39 giorni

Ignazio Moser: 39 giorni

Vera Gemma: 43 giorni

Matteo Diamante: 46 giorni

Gilles Rocca: 50 giorni

Ubaldo Lanzo: 53 giorni

Isolde Kostner: 56 giorni

Beatrice Marchetti: 63 giorni

Francesca Lodo: 64 giorni

Fariba Tehrani: 71 giorni

Angela Melillo: 71 giorni

Miryea Stabile: 74 giorni

Andrea Cerioli: 74 giorni

Valentina Persia: 81 giorni

Awed: 85 giorni

