Lo scorso 14 maggio Selvaggia Lucarelli è uscita in edicola e in libreria con il libro Il Vaso di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez che parla, come da titolo, del fenomeno di Chiara Ferragni e di Fedez che uniti hanno dato vita a una delle coppie più famose e discusse dell’ultimo decennio. Se non LA più famosa e LA più discussa.

Fra i vari argomenti affrontati all’interno del libro, Selvaggia Lucarelli analizza anche un aspetto della coppia. Secondo lei, infatti, Fedez e Chiara si sono dati mano reciprocamente compensando il target che mancava all’altro, un’unione che ha giovato a entrambi e che ha permesso a tutti e due di creare una storytelling sulla loro relazione. Dal primo appuntamento alla proposta di matrimonio, dal matrimonio stesso alla prima ecografia, dalla nascita del primo figlio all’annuncio della seconda gravidanza e così via. Una soap opera in tutti i sensi.

Il libro, nonostante l’autrice abbia apertamente lamentato una bassissima copertura sulla stampa nazionale, ha attirato molta curiosità e fra social e passaparola – stando a quanto riportato sulla fascetta promozionale – sarebbe già alla sua quarta ristampa avendo venduto oltre 30 mila copie.

Ecco quante copie ha venduto il libro di Selvaggia Lucarelli in una settimana: 30 mila

Il libro di Ilary Blasi (uscito dopo il documentario Netflix e l’intervista a Verissimo) aveva venduto dopo un mese meno di 10 mila copie. Il numero di copie vendute de Il Vaso di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez tenderà inevitabilmente a salire nel corso delle prossime settimane. Riuscirà a sfondare il muro delle 100 mila unità vendute? Nel dubbio, ci tengo a precisare che questo articolo non è un ADV, né un GIFTED o un altro hashtag da influencer: la mia copia me la sono pagata.