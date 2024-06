ecco quando verranno recuperati i concerti

Bruce Springsteen ha annunciato le prime date in cui verranno recuperati i concerti del suo tour europeo che sono stati annullati.

Bruce Springsteen ha finalmente annunciato le nuove date dei concerti tour europeo con la E Street Band che era stati annullati. L’icona del rock si è visto costretto a rinviare i live a causa di problemi alle corde vocali: verranno recuperati nel 2025.

Bruce Springsteen: i recuperi annunciati

Gli appassionati di Springsteen e della sua band possono ora segnare sul calendario le nuove date per i concerti di Marsiglia e Praga, inizialmente previsti per la fine di maggio di quest’anno. Marsiglia ospiterà il ritorno sul palco del Boss il 31 maggio 2025, mentre i fan cechi potranno godersi la performance del gruppo il 15 giugno 2025 a Praga.

Mentre le nuove date per Marsiglia e Praga sono state accolte con entusiasmo dai fan delle rispettive città, l’attenzione si sposta ora sull’Italia, dove l’attesa cresce per conoscere il destino dei concerti previsti a Milano. L’annuncio imminente delle nuove date per questi concerti è molto atteso, poiché rappresenterà l’opportunità per molti di vivere o rivivere l’energia e l’emozione di una performance dal vivo del Boss e della sua storica band.

L’affetto dei fan italiani

Il giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere il primo concerto in Italia, i fan di Bruce Springsteen hanno organizzato un raduno informale nel cuore di Milano, presso le Colonne di San Lorenzo, per dimostrare solidarietà al cantante. L’appuntamento era fissato per le 19:30, e l’affluenza ha dimostrato quanto profondo sia il legame che unisce Springsteen ai suoi sostenitori.

Guidati dal cantante Carlo Ozzella, i fan si sono uniti in un coro spontaneo, intonando alcune delle più belle canzoni di Springsteen. L’evento ha attirato non solo i devoti seguaci dell’icona del rock ma anche una molteplicità di curiosi e turisti, dimostrando che la musica di Springsteen trascende confini e generazioni. Le Colonne di San Lorenzo si sono trasformate in un palcoscenico all’aperto dove l’assenza del Boss è stata colmata dalla voce e dall’entusiasmo dei suoi fan.