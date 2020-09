Claudio Baglioni, nuovo album in arrivo: la data di uscita e i dettagli sul nuovo disco del cantautore romano, a sette anni di distanza da ConVoi.

Nuovo album per Claudio Baglioni. Dopo un’attesa di sette anni, i fan del cantautore romano stanno per ricevere in regalo un nuovo disco d’inediti del cantautore romano. Un progetto che lo stesso artista ha definito “come una volta, vero sincero, fatto a mano e interamente suonato“. Per il momento non si conosce il titolo, ma è già ufficiale la data di uscita. Ecco tutti i dettagli.

Claudio Baglioni, nuovo album: la data di uscita

Il nuovo disco di Claudio Baglioni sarà pubblicato il 4 dicembre 2020. Il titolo di questo sedicesimo album in studio della sua carriera non è però ancora stato scelto. Spiega l’artista, come riferito da All Music Italia: “Solo alla fine, ascoltandolo parlare e guardandolo negli occhi, saprò che nome dargli“.

Claudio Baglioni

Il cantautore ha quindi raccontato questo progetto, un lavoro in cui ha riversato tutto se stesso, a partire dalla scrittura, ricca di linee melodiche e processi armonici che il pop sembra offrire sempre meno, secondo il suo punto di vista. “Le sonorità sono tutte vere, nel senso di acustiche, basso, batteria, pianoforte, chitarre, archi, fiati, voce e cori, e il ricorso dell’elettronica è stato dedicato esclusivamente alla cura degli effetti di suono e delle atmosfere“, aggiunge l’ex direttore artistico di Sanremo.

Claudio Baglioni presenta il nuovo album

Per quanto rigaurda i testi, Baglioni ha spiegato che ha preferito la semplicità e l’immediatezza per raccontare l’avventura dell’esistenza e delle relazioni umane. In conclusione, si tratterà di un disco nuovo ma ‘vecchio’: “È un album che, in un certo senso, si potrebbe definire ‘classico’. Non per il genere di musica, naturalmente, ma per il fatto che rappresenta una sorta di ritorno alle origini di quella grande tradizione pop, fiorità tra metà anni Sessanta e metà Settanta, nella quale ogni vinile che si pubblicava era come il miracolo di una nascita“. Di seguito il video del suo ultimo singolo, Gli anni più belli: