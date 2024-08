ecco quando tornerà in onda 

Agosto è ormai agli sgoccioli e questo significa che fra poche settimane tutti i nostri programmi preferiti torneranno in onda dopo la pausa estiva. Tra questi compare anche Uomini e Donne, il talk show pomeridiano di Canale 5.

Logo Uomini e Donne

Ecco la data ufficiale d’inizio del programma Mediaset.

Uomini e Donne: il programma cult di Canale 5 sta per tornare in tv

L’estate è sicuramente una bella stagione, in quanto porta con sé la voglia di vivere e quella di rilassarsi, anche se le temperature alle volte sono insopportabili. Purtroppo però, in questo particolare periodo dell’anno, molte trasmissioni televisive vengono messe in pausa in quanto anche i conduttori hanno bisogno di staccare la spina.

Parterre femminile

A Maggio abbiamo assistito all’ultima puntata di Uomini e Donne, talk show pomeridiano di Canale 5 da sempre condotto da Maria De Filippi. Si tratta di una trasmissione più che ventennale che in tanti anni di programmazione ci ha regalato grandi emozioni.

L’attesa per fortuna sta per finire, in quanto tra poche settimane il programma tornerà in onda, portando con sé tutte le sorprese e le novità che andranno a caratterizzare la stagione 2024-2025. Le registrazioni inizieranno nell’immediato anche se, per alcune voci di corridoio, le prime sarebbero imminenti.

La nuova data di programmazione dello show Mediaset

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni e più precisamente da alcuni blogger, le prime registrazioni della prossima edizione di Uomini e Donne riprenderanno proprio nel corso dell’ultima settimana di Agosto. Questo significa che gli studi Mediaset riapriranno le loro porte fra il 26 e il 31 Agosto.

Parterre maschile

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda del programma dovremo attendere lunedì 9 settembre, quando lo show tornerà ad essere trasmesso con le dovute regolarità a partire dalle 14:45 su Canale 5. Troveremo tutti i personaggi più apprezzati di sempre e anche quelli che ci hanno fatto discutere nell’ultimo periodo. Per non parlare poi delle new entry che sicuramente sapranno distinguersi e regalarci tantissime emozioni.

Ricordiamo però che le prime puntate di Uomini e Donne saranno piuttosto particolari, in quanto parte del tempo sarà dedicato a Temptation Island. Le coppie dell’ultima edizione saranno infatti ospitate in studio per parlare di quanto accaduto. Presente anche Filippo Bisciglia che il giorno successivo tornerà in onda con la seconda edizione dell’anno del reality dei sentimenti.