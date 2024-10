Ecco quando si dorme un’ora in più

Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27, verrà ripristinata l’ora solare, spostando le lancette dell’orologio indietro di un’ora, permettendo così di dormire un’ora in più. Questo cambiamento garantirà più luce naturale al mattino, mentre le serate diventeranno progressivamente più buie con il passare delle settimane. Il ritorno all’ora legale avverrà la prossima primavera, quando a fine marzo dovremo riportare in avanti di un’ora gli orologi.

Negli ultimi anni, si è discusso sulla possibilità di mantenere l’ora legale tutto l’anno, soprattutto per il potenziale risparmio energetico e i benefici ambientali. Tuttavia, esperti avvertono che l’adozione permanente dell’ora legale potrebbe comportare effetti negativi sulla salute. La Società italiana di medicina ambientale (Sima) e l’associazione Consumerismo No Profit stanno promuovendo una raccolta firme per chiedere al governo di mantenere l’ora legale in modo permanente. Finora, 350.000 italiani hanno sostenuto la petizione lanciata su Change.org.

Per minimizzare gli effetti del cambio d’orario, è consigliabile regolare gradualmente l’orario del sonno going a dormire 15-30 minuti prima nei giorni precedenti al cambiamento. Inoltre, è utile trascorrere più tempo all’aperto durante le ore di luce. Mauro Minelli, immunologo e docente, suggerisce di mantenere abitudini costanti riguardo gli orari di sonno e risveglio, evitando l’uso eccessivo di dispositivi elettronici prima di andare a letto. L’attività fisica regolare può anche aiutare a mitigare gli effetti ormonali del cambio d’ora, specialmente se svolta al mattino o nel pomeriggio. Si sconsiglia l’allenamento intenso la sera, poiché l’aumento dell’adrenalina può interferire con il sonno. Invece, pratiche rilassanti come yoga o stretching sono raccomandate nelle ore serali per favorire un riposo rigenerante.

Questi suggerimenti mirano a facilitare l’adattamento all’orario solare e a compensare i possibili sbalzi nei ritmi circadiani degli individui, assicurando un benessere ottimale durante il cambio di orario.