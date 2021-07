Come una tenda che blocca la luce accecante e lascia passare la luce che serve per portare le informazioni al cervello. E’ quello che fanno le lenti polarizzanti proteggendo così i nostri occhi dalla luce dannosa, ma soprattutto eliminando l’abbagliamento che in alcune situazione, come per esempio alla guida, può risultare molto pericoloso.

L’anarchia della luce

La luce – sia quella del sole, sia quella artificiale – si propaga in diverse direzioni e quando a contatto con le superfici viene ulteriormente riflessa. “Questa luce diffusa – spiega Luigi Mele, medico chirurgo oculista presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli – Napoli e Presidente del Comitato scientifico Fondazione Salmoiraghi & Viganò – arriva all’occhio in modo anarchico generando riflessi, distorsioni delle immagini e abbagliamento”. L’effetto è ancora più amplificato quando la luce si riflette su superfici altamente riflettenti come la neve, l’acqua o l’asfalto.

Cosa sono le lenti polarizzanti

Le lenti polarizzanti permettono il passaggio della radiazione luminosa in una sola direzione, impedendo il passaggio di tutte le altre. “In questo modo – prosegue Mele – la luce che arriverà all’occhio sarà lineare eliminando così i riflessi e le distorsioni. L’immagine sarà, quindi, più contrastata e più nitida”.

Al riparo da abbagli e riflessi

“L’abbagliamento – chiarisce Mele – è definito come una luce relativamente brillante, o la sensazione accecante di luce, che produce sgradevolezza o disagio, o che interferisce con la visione ottimale. La funzione principale del filtro polarizzante è proprio quella di eliminare tutti quei riflessi che causano un abbagliamento o che creano una situazione di disagio”.

L’ideale per lo sport

Le lenti polarizzanti sono l’ideale negli sport all’aperto perché, oltre ad eliminare i riflessi, permettono di valorizzare i contrasti, consentendo una visione più nitida per l’atleta. “L’utilizzo di una lente polarizzante comporta una serie di benefici”, specifica Mele. “Migliora il comfort visivo in generale, migliora il contrasto e la chiarezza visiva, riduce l’affaticamento degli occhi e i riflessi eliminando anche il bagliore”.

La scelta del colore

L’efficienza di questo tipo di lenti non va a scapito dell’estetica visto che il filtro polarizzante può essere associato a qualsiasi tipo di colorazione della lente. Il grigio, il colore più popolare per gli occhiali da sole negli Stati Uniti, trasmette tutti i colori in modo uniforme. “Il grigio classico fornisce una visione quasi naturale e una buona percezione del colore. E’ consigliato per la pesca oceanica, dove l’acqua tende ad essere blu”, suggerisce l’oculista. Sciatori, golfisti o chi pesca in acque poco profonde, invece, possono scegliere il marrone che migliora il contrasto e la percezione della profondità. Gli sportivi amano molto anche le lenti rosse e quelle arancioni: “Il rosso viene utilizzato principalmente dagli sportivi che lavorano in luoghi luminosi e soleggiati”, afferma Mele. Le lenti arancioni filtrano la luce blu e aumentano la sensibilità al contrasto. L’arancione è un colore popolare tra i tiratori di skeet perché rende gli obiettivi più visibili”. Tennisti o golfisti, invece, possono optare per il verde che migliora leggermente il contrasto.

Una protezione in più alla guida

Le lenti polarizzate sono molto utili anche alla guida specie se si ha in cantiere una vacanza su quattro ruote. Quando si è alla guida, infatti, l’abbagliamento diventa una questione di sicurezza perché può creare difficoltà nell’anticipare potenziali situazioni di pericolo. Indossare occhiali da sole con lenti polarizzate permette di ridurre al minimo il rischio di accecamento, mantenendo una qualità della visione eccellente. Quali scegliere? “Il colore giallo filtra la luce blu e poiché offre il massimo livello di contrasto, è perfetto per la guida nelle giornate nuvolose. Vanno bene anche le lenti di colore verde che mantiene un buon equilibrio tra i colori”, risponde Mele.