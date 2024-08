ecco quali sono usciti nel 2024

Il 2024 è stato l’anno dei biopic e dei film concerto: da Bruce Spreengsteen ad Amy Winehouse ecco tutti quelli che sono usciti.

Dopo l’incredibile successo riscosso da “Bohemian Rhapsody“, il film dedicato alla storia dei Queen, i biopic e i film concerto sono diventati un genere davvero molto popolare. Nel 2024, in particolare, ne sono usciti e ne usciranno moltissimi: vediamo insieme quali sono.

Biopic usciti nel 2024

Una delle pellicole che più ha fatto parlare di sé è stata “Back to Black”, film dedicato alla storia di Amy Winehouse, la giovane cantante inglese prematuramente scomparsa all’età di 27 anni. E’ prevista l’uscita di un film sulla leggenda del rock Bruce Springsteen che si intitolerà “Deliver me from nowhere” e sarà tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes del 2023.

Non poteva poi mancare un film su Bob Dylan, intitolato “A complete Unknown“: la pellicola è incentrata sui primi anni di carriera a New York. Il ruolo di Dylan è stato affidato a Thimotée Chalamet. Nel 2024 è anche uscito “Bob Marley – One Love“, sulla storia del re del raggae.

“Shout It Out Loud” è il film sulla storia dei KISS che uscirà su Netflix. Per tornare in Italia, sempre su Netflix è uscito “Sei nell’anima“, pellicola dedicata alla storia di una delle nostre artiste rock più amate, Gianna Nannini.

Amy Winehouse

Film concerto usciti nel 2024

Anche i film concerto sono un format che è andato forte nel 2024. Nelle sale è infatti uscito “Taylor Swift: The Eras Tour” dedicato al più recente tour dell’amatissima popstar statunitense. La pellicola ha realizzato numeri strabilianti al botteghino superando ogni record. Anche Lady Gaga ha deciso di seguire la scia pubblicando il “Gaga Chromatica Ball“.

Infine, un film concerto decisamente diverso dal solito: su Disney Plus è disponibile “Let It Be”, una pellicola che documenta i Beatles mentre scrivono e registrano l’album omonimo negli studi e sul tetto della Apple Corps a Londra nel gennaio del 1969.