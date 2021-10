Le colonne sonore di Fifa sono fra gli elementi che hanno contribuito a rendere famoso il videogame, anche tra i meno appassionati di calcio: capaci di rimanere nella testa per giorni, canticchiate e ballate, lo hanno trasformato nel punto di incontro tra due universi culturali, la musica e lo sport.

Il gioco, che include hit da tutto il mondo, offre una grande possibilità agli artisti di aumentare la loro popolarità. E in occasione dell’uscita del nuovo capitolo, Spotify ha svelato i brani e le playlist più ascoltate del videogame sulla piattaforma di streaming musicale: la canzone The Nights di Avicii (dalla colonna sonora di Fifa 15) è al primo posto a livello mondiale nella storia del gioco, mentre il brano top in Italia dal 2015 a oggi è Habibi di Ghali.

Più nel dettaglio, sul secondo gradino del podio mondiale c’è Heat Waves dei Glass Animals (Fifa 21), mentre la medaglia di bronzo va a Billie Eilish con You should see me in a crown (Fifa 19); nel nostro Paese, in seconda posizione ritroviamo The Nights di Avicii, terzo classificato no14 di tha Supreme e Dani Faiv.

Gli appassionati di Fifa si affezionano alle playlist del gioco e le continuano ad ascoltare anche a distanza di anni: fra le colonne sonore del videogame, la più ascoltata a livello globale è quella di Fifa 16, seguita da Fifa 17 e Fifa 19. Way down We Go della band islandese Kaelo, è la canzone più popolare della colonna sonora di Fifa 16 su Spotify.

“Da più di 20 anni, le colonne sonore di Fifa sono tra i principali eventi musicali al mondo – ha commentato Steve Schur, Worldwide Executive/President, Music di Ea – “Inizialmente riflettevano la cultura mondiale, in seguito hanno iniziato a influenzarla. Oggi sono diventate cultura”.

Infine, per quanto riguarda il capitolo più recente del gioco, la canzone più amata a livello internazionale della colonna sonora di Fifa 22 è Seaside Demo di Seb, mentre il brano più ascoltato in Italia è Oliver Twist di ArrDee.