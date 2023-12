ecco quali sono i più comuni

Come ogni animale, anche i rettili possono avere problemi oculari. Vediamo quali sono i problemi più comuni agli occhi del drago barbuto.

Prendersi cura di un animale domestico significa nutrirlo, trascorrere del tempo con lui, effettuare regolari visite veterinarie, ma anche fare attenzione ad eventuali cambiamenti fisici che l’animale può presentare.

Non è raro infatti che i rettili, come il drago barbuto, presentino problemi oculari che possiamo notare osservando i loro occhi.

Per poter aiutare il nostro piccolo rettile in modo tale da potergli garantire un trattamento più veloce possibile, è necessario conoscere i principali problemi agli occhi che il drago barbuto può presentare. Vediamoli nel seguente articolo.

Problemi agli occhi del drago barbuto: quali sono i più comuni

Poche persone sanno che è piuttosto frequente nei rettili avere problemi oculari. D’altronde questi piccoli animali hanno le palpebre simili alle nostre, anche se la loro palpebra inferiore si muove di più rispetto a quella nostra.

Proprio per questo il drago barbuto, proprio come noi, può presentare spesso problemi agli occhi. Conoscere le cause e i disturbi che possono colpire gli occhi del nostro piccolo animale sarà utile per curare il prima possibile il nostro rettile in modo tale da evitare eventuali danni permanenti.

Vediamo allora quali sono i principi problemi degli occhi del drago barbuto, come identificarli e cosa fare.

Occhi gonfi

Uno dei più comuni problemi agli occhi che può presentare un drago barbuto è il gonfiore oculare. Questo può essere sintomo di diversi disturbi come infezioni, eccesso di vitamina A, parassiti.

Inoltre anche dotti lacrimali ostruiti, vasi sanguigni compromessi e il tumore possono causare gonfiore agli occhi del drago barbuto.

Se occhi gonfi nel tuo animale è molto importante contattare il veterinario, in modo tale che il tuo piccolo rettile possa ottenere il giusto trattamento.

Occhi sporgenti

Sebbene possa sembrare un problema, è una situazione del tutto normale ritrovarsi dinanzi agli occhi sporgenti del drago barbuto.

Solitamente il rettile sporge gli occhi per effettuare la muta, ossia per perdere il pelo. Ciò perché il rigonfiamento degli occhi aiuta ad allentare la pelle attorno alle palpebre in modo tale da preparare la pelle alla muta.

Tuttavia vedere gli occhi sporgenti del drago barbuto può essere anche motivo di preoccupazione, soprattutto se mostra tale comportamento per più di un’ora.

In questo caso è necessario contattare il veterinario, il quale si assicurerà della normalità della pressione sanguigna del piccolo rettile.

Occhi cadenti

Chi ha come animale domestico un drago barbuto può notare a volte la presenza di occhi cadenti in quest’ultimo.

Quando le palpebre del rettile si abbassano, significa che il piccolo animale potrebbe presentare qualche patologia, potrebbe essere disidratato o presentare i parassiti.

Se gli occhi del drago barbuto sono cadenti ma l’animale non è disidratato, potrebbe presentare una carenza di vitamina A, malattie renali o un’infezione agli occhi.

Sebbene non sia una condizione pericolosa, ossia che possa mettere in pericolo la vita del drago barbuto, è sempre importante contattare il proprio veterinario anche in questo caso.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Lacrimazione agli occhi

Uno dei motivi principali per cui potremmo osservare una lacrimazione agli occhi del drago barbuto è la presenza di un oggetto estraneo nei suoi occhi.

Ciò accade anche se all’interno dell’occhio dell’animale vi è della polvere o della sabbia. Basta lavare gli occhi con dell’acqua in modo tale da rimuovere ciò che irrita il piccolo rettile.

Tuttavia gli occhi dell’animale potrebbero lacrimare anche se presenta una lieve congiuntivite o un’infiammazione nella parte anteriore dell’occhio, causata da virus o batteri.

In questo caso sarebbe opportuno portare l’animale dal veterinario, il quale somministrerà delle gocce antibatteriche negli occhi del rettile.

Infezione oculare

Un altro disturbo molto frequente nel drago barbuto è l’infezione oculare. Essa si manifesta con una secrezione oculare.

Anche in questo caso è opportuno contattare il veterinario, il quale esaminando l’occhio identificherà l’eventuale presenza di danni e diagnosticherà il tipo di infezione attraverso controlli culturali per infezioni virali e batteriche, in modo tale da poter prescrivere il trattamento giusto al nostro animale.

Come prevenire problemi agli occhi del drago barbuto

Prevenire è meglio che curare. Anche in questo caso è possibile prevenire i problemi agli occhi del drago barbuto facendo attenzione al suo habitat.

Infatti, la prima cosa da fare per prevenire i problemi oculari nel nostro piccolo rettile è offrire un ambiente pulito ogni giorno a quest’ultimo.

È importante tenere il substrato pulito, in modo tale da evitare che l’animale possa stare a contatto con parassiti o acari.

È molto importante anche monitorare l’umidità e la temperatura, fornire una luce adeguata compresa di un illuminazione UV molto utile affinché il drago barbuto possa essere sano.

Infine è importante anche fornire una dieta varia e sana all’animale, in modo tale da evitare eventuali carenze nutrizionali nel drago barbuto.