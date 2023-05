Ecco quali sono i cani che russano di più: non solo razze brachicefale

Non solo le razze brachicefale. Ecco quali sono i cani che russano di più. Scopri se anche il tuo amico a quattro zampe appartiene a queste categorie.

Proprio come noi esseri umani anche i cani mentre dormono possono russare. Tuttavia sebbene ciò possa essere normale, molto spesso i nostri amici a quattro zampe russano perché presentano problemi di salute.

Inoltre ci sono alcune razze che sono “predisposte” a russare. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i cani che russano di più.

Cani che russano di più: ecco quali sono

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe molto spesso si ritrova a condividere anche il proprio letto con lui. Tuttavia riposare con un amico peloso ha i suoi pro e i suoi contro.

Infatti è bello ritrovarsi il proprio amico a quattro zampe rannicchiato vicino alle nostre gambe o accanto a noi, ma può essere fastidioso sentirlo russare.

Infatti, sebbene russare sia un sintomo che presentano molto spesso gli esseri umani, possiamo osservare anche nei nostri amici fedeli farlo.

La maggior parte di essi appartengono ad una categoria precisa, ossia i cani brachicefali. Alcune razze di cane che appartengono a tale categoria sono:

Tuttavia non sono gli unici cani che possono russare. Infatti oltre ai cani brachicefali, anche i cani che presentano problemi di salute posso presentare tale sintomo.

Nello specifico, il russare è sintomo della presenza di un’ostruzione delle vie aeree. Possiamo infatti riscontrare tale sintomo nei cani in sovrappeso, in quanto l’eccesso di grasso può provocare problemi respiratori nel cane e di conseguenza portare quest’ultimo a russare.

Ma anche i cani allergici alla polvere, al fumo o al polline possono russare mentre dormono. Ciò perché tali sostanze possono ostruire il naso e le vie respiratorie del nostro amico peloso, causandogli problemi respiratori e quindi il russare.

Inoltre possiamo notare tale sintomo anche in un cane che ha il raffreddore, in quanto il muco potrebbe ostruire le sue vie respiratorie.

In questo caso ovviamente, il russare del cane è un problema passeggero, che si risolverà nel momento in cui Fido non avrà più il raffreddore e di conseguenza le sue vie respiratorie saranno libere.