Ecco quali sono i 5 aeroporti più scomodi d’Europa

Un misto di incredulità, spaesamento e rabbia è comune tra i turisti che arrivano in aeroporti scomodi in Europa. Spesso, i viaggiatori vengono attratti da tariffe basse ma finiscono per affrontare inconvenienti significativi. L’aeroporto di Châlons Vatry, venduto come una comoda opzione per Parigi, dista in realtà 147 chilometri dalla capitale francese e richiede fino a 3 ore di viaggio e costi aggiuntivi che possono superare i 100 euro.

Nella lista degli aeroporti più scomodi figura anche Stansted, situato a 63,5 km da Londra, con costi di trasporto che variano da 96 sterline per il treno a 228 euro per il taxi, mentre l’autobus è bloccato nel traffico.

Memmingen, ai margini di Monaco di Baviera, è descritto ironicamente come “Monaco Ovest”. Si trova a 110 chilometri dalla città, con un autobus che impiega oltre 2 ore per arrivare al centro.

Oslo-Torp, a 119 chilometri da Oslo, presenta ulteriori difficoltà, con biglietti dell’autobus costosi (87 euro) e altrettanto per il treno (103 euro). Infine, Francoforte-Hahn è considerato un aeroporto “fantasma”, situato a 125 chilometri da Francoforte, più vicino al Lussemburgo e privo di collegamenti ferroviari; ci vogliono quasi 2 ore di autobus e un costo di 80 euro per raggiungere la città. Questi esempi dimostrano quanto sia fondamentale informarsi bene prima di scegliere il volo.