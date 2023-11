ecco quali sono e perché Fido li adora

Conosciamo già quali sono i suoni che Fido non sopporta, ma quali sono quelli che adora? Ecco la lista dei suoni che amano i cani.

Chi ha la fortuna di vivere con un amico a quattro zampe fa di tutto affinché quest’ultimo possa stare bene fisicamente e mentalmente. Rendere felice un amico peloso non è difficile, basta semplicemente saper comprendere ciò che può stressarlo e ciò che invece può renderlo sereno.

Conosciamo tutti quali sono la maggior parte dei suoni che la nostra palla di pelo non sopporta, ma quali sono invece i suoni che i cani amano sentire? Scopriamo insieme nel seguente articolo.

I suoni che amano i cani: cosa piace sentire a Fido

È risaputo che i sensi più sviluppati dei nostri amici a quattro zampe sono l’olfatto e l’udito. Fido infatti grazie al suo udito è capace di sentire cose che noi non riusciamo a percepire ed inoltre riesce ad entrare in sintonia con i suoni che esprimano emozioni.

Per questo motivo alcuni suoni come l’aspirapolvere o i temporali possono spaventare i nostri amici a quattro zampe. Sebbene La maggior parte di noi conosce quali siano i suoni che Fido odia, pochi sanno quali sono invece i suoni che i cani amano.

Se da una parte conoscere i suoni che irritano la nostra palla di pelo possa essere utile per evitare che il cane possa entrare in contatto con tali suoni, sapere quali sono i suoni che Fido ama può essere utile per aiutare a creare ambienti confortevoli per il nostro amico a quattro zampe. Ma vediamo qui di seguito quali sono i principali suoni che il cane ama.

Giocattoli che fanno rumore

La maggior parte dei cani amano molto i giochi che fanno rumore. Ciò perché il suono riprodotto dal gioco è simile al suono che emette in natura la preda quando è ferita.

Per questo il suono del giocattolo, tenderà ad eccitare il cane e lo indurrà a continuare a giocare e ad attaccare il giocattolo.

Ticchettio degli orologi

Il ticchettio dell’orologio determina un suono lento e melodico che può essere molto rilassante per i nostri amici a quattro zampe.

Ciò soprattutto se si tratta di cuccioli o cani giovani a cui manca la propria mamma. In quanto, il suono prodotto dal ticchettio dell’orologio è simile al battito del cuore della loro mamma.

Se il tuo amico a quattro zampe soffre la mancanza della sua mamma, potrebbe essere utile posizionare un orologio all’interno della sua cuccia, in modo tale da confortarlo emotivamente.

Segnali di preparazione per una passeggiata

I nostri amici pelosi amano quando è il momento di uscire e trascorrere del tempo insieme al proprio umano o passeggiare nel parco.

Per questo motivo tendono ad essere molto attenti quando sentono il tintinnio del proprio guinzaglio o delle chiavi di casa o anche parole come camminare o andare, in quanto sono solitamente segnali che stiamo per uscire insieme con loro.

Ma non sempre è così. Per questo motivo è molto importante fare attenzione all’utilizzo delle parole e soprattutto al movimento degli oggetti come le chiavi, in modo tale da non deludere la propria palla di pelo quando non è il momento di uscire.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Musica

La musica è un altro suono che i nostri amici a quattro zampe amano molto. Viene spesso utilizzata in alcuni rifugi per ridurre lo stress che presentano i cani che si trovano all’interno.

La musica amata dai nostri amici pelosi deve presentare un ritmo lento e metodico come per esempio la musica classica country o soft jazz.

Rumore di baci

Alcuni amici pelosi apprezzano sia i baci sia il suono che questi ultimi emettono. Ciò perché molto spesso quando i cani ricevano i baci, ricevano anche altri premi come coccole e carezze.

Quindi il nostro amico a quattro zampe tende a collegare il suono del bacio ad un’esperienza positiva.

Rumore di sacchetti di cibo

I nostri amici pelosi sono curiosi, ma anche molto golosi. Per questo motivo quando Fido sente il suono di un sacchetto di patatine o di una scatola di biscotti che si apre inizia a correre e ad avvicinarsi a noi. Tale suono fa pensare alla nostra palla di pelo che è il momento di ricevere un dolcetto.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

La voce del suo umano

Infine, uno dei suoni che i nostri amici a quattro zampe amano più di ogni altra cosa al mondo è il suono della voce del proprio umano.

Non solo i nostri amici pelosi riescono a riconoscere la nostra voce. ma possono distinguere anche il tono che utilizziamo. Fido riesce a capire infatti sia se il tono è allegro e giocoso, sia se il tono dice che siamo felici e orgogliosi di lui.