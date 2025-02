Ecco quale è la sua dimensione ottimale

Quando si parla di formato PDF, si pensa di solito a documenti di dimensioni normali, ma esiste una dimensione massima sorprendente. Secondo le specifiche di Adobe, un PDF può raggiungere fino a 381 km per lato, sufficiente a coprire metà della Germania o sei volte la Lombardia. Questa limitazione è determinata dal parametro UserUnit, che nelle versioni recenti del formato (PDF 1.7) ha un valore massimo di 75.000, portando così la dimensione della pagina a 15 milioni di pollici, equivalenti a 381 km.

Alex Chan, una sviluppatrice software, ha testato i limiti del PDF, confermando la dimensione massima e scoprendo tecniche per crearne con dimensioni incredibili. La sua ricerca ha portato alla creazione di un PDF con una larghezza superiore alla distanza tra Terra e Luna. Questo risultato sfida le logiche comuni, ma è possibile grazie a software come Anteprima di macOS, che non hanno restrizioni rigide sulle dimensioni.

Il fattore tecnico alla base di queste misure si basa sulla struttura interna del PDF, che include oggetti come il MediaBox e UserUnit. Nelle versioni più antiche del PDF, le dimensioni massime erano molto più piccole, ma con l’evoluzione del formato, i limiti sono stati aumentati significativamente.

Malgrado la possibilità di generare PDF enormi, la praticità di tali documenti è limitata, poiché i software avrebbero difficoltà a gestire file di tali dimensioni, e stamparli risulterebbe praticamente impossibile. Chan ha descritto il suo progetto come un PDF “più grande dell’universo osservabile”, fornendo un’idea dell’estremo potenziale di questo formato.