ecco qual è quella italiana

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe vuole il meglio per lui. Ecco qual è la città in cui si vive meglio con un cane.

Quando si decide di adottare un amico a quattro zampe si è consapevoli di essere responsabili della salute e della vita di quest’ultimo.

Proprio per questo, facciamo di tutto affinché la nostra palla di pelo possa avere le cure necessarie, quando ne ha bisogno, possa nutrirsi del miglior cibo al mondo e soprattutto possa trascorrere del tempo a correre e giocare.

Tuttavia, pochi sanno che non tutte le città sono attrezzate per poter far vivere il proprio amico peloso al meglio. Nel seguente articolo vedremo infatti qual è la città in cui si vive meglio con un cane e perché.

Qual è la città in cui si vive meglio con un cane? Le percentuali

Sono molti i fattori che incidono sulla salute e la vita dei nostri amici a quattro zampe. I più importanti sono: l’alimentazione, l’attività fisica e le visite veterinarie.

Tuttavia, non tutte le città danno la possibilità a coloro che adottano palle di pelo di garantire una buona attività fisica o una buona salute (con visite veterinarie) a queste ultime.

Secondo un’indagine sulle abitudini di coloro che condividevano la propria vita con un amico a quattro zampe svolta dall’Osservatorio Quattrozampeinfiera è emerso che su tre città italiane, Milano è la città in cui si vive meglio con un cane in quanto è più accogliente per le nostre palle di pelo.

Infatti su 9000 intervistati è emerso che il 79% reputa Milano come la città ideale per i nostri amici a quattro zampe mentre il 75% considera Roma come la città ideale e solo il 52% Napoli.

Ma come mai Milano è la città italiana più dog-friendly? Lo studio ha preso in considerazione i fattori che condizionano la vita dei cani, ossia: presenza di aree per cani, strutture che accettano la presenza di cani, presenza di veterinari.

Dagli intervistati di Milano, sono emerse le seguenti percentuali:

Arie per cani e asili : il 78% degli intervistati ha ammesso di avere accesso ad arie per cani vicino alla propria abitazione. Tuttavia queste ultime sono prive di illuminazione, di suddivisione per taglia e soprattutto di attrezzature. Mentre il 41% conferma la presenza di asili per cani;

: il degli intervistati ha ammesso di avere accesso ad arie per cani vicino alla propria abitazione. Tuttavia queste ultime sono prive di illuminazione, di suddivisione per taglia e soprattutto di attrezzature. Mentre il conferma la presenza di asili per cani; Strutture che accettano cani : il 51% degli intervistati ha segnalato restrizioni nei locali pubblici di cani. Solo il 45% ha dichiarato la possibilità di entrare con la propria palla di pelo nei ristoranti, mentre il 18% conferma di poter entrare nei supermercati con Fido;

: il degli intervistati ha segnalato restrizioni nei locali pubblici di cani. Solo il ha dichiarato la possibilità di entrare con la propria palla di pelo nei ristoranti, mentre il conferma di poter entrare nei supermercati con Fido; Mezzi pubblici : l’ 86% degli intervistati della città di Milano conferma di poter facilmente utilizzare i mezzi insieme alla propria palla di pelo;

: l’ degli intervistati della città di Milano conferma di poter facilmente utilizzare i mezzi insieme alla propria palla di pelo; Strutture veterinarie e d’igiene per cani: il 77% degli intervistati ha confermato che nelle loro vicinanze sono presenti molti negozi di toelettatura e il 91% può facilmente raggiungere servizi veterinari.

Richieste degli intervistati

Dallo studio, infine, sono emerse anche le richieste che presentavano gli intervistati delle tre città italiana classificate, ossia Milano, Roma e Napoli, in modo tale da migliorare la qualità della vita dei nostri amici a quattro zampe.

La prima richiesta degli intervistati è la realizzazione di più spazi dedicati ai cani, in modo tale da garantire loro non solo un’attività fisica ma anche un’ottima socializzazione, in quanto sappiamo quanto la socializzazione per il cane sia importante ma anche per noi esseri umani.

Un’altra richiesta ritenuta essenziale per l’igiene pubblica e per garantire ai nostri amici a quattro zampe, ma anche a noi esseri umani, un ambiente più salutare e pulito è l’installazione di cestini per i bisogni.

Tuttavia, soprattutto nei mesi caldi, è stato richiesta anche l’installazione di fontanelle in modo tale da idratare le nostre palle di pelo.

Infine una richiesta che ha messo in comune i 9000 intervistati è l’accesso ai cani in luoghi pubblici, come i supermercati, i musei e i ristoranti, indipendentemente dalla taglia della palla di pelo, in modo tale da rendere partecipe i nostri amici a quattro zampe alla nostra vita cittadina.