Ecco qual è la classifica

I furti di cani sono in aumento, allarmando i proprietari in diverse città del mondo. Le capitali europee risultano tra le più colpite, con Londra che, per l’ottavo anno consecutivo, registra il maggior numero di furti nel Regno Unito. Nel 2022, sono stati rubati 396 cani a Londra, con un incremento del cinquanta per cento rispetto all’anno precedente, segnalando una particolare vulnerabilità nei mesi primaverili e autunnali. Il furto di cani è una preoccupazione crescente che ha spinto le forze dell’ordine a stilare una lista delle razze maggiormente a rischio. Tra queste si trovano il Bulldog americano, lo Staffordshire Bull Terrier, il Bouledogue francese, il Jack Russell e il Chihuahua, con i ladri attratti soprattutto dalle razze di piccola taglia e da quelle di alto valore commerciale. La situazione non è migliore in Italia, dove vengono rubati circa mille cani all’anno, principalmente razze specifiche. La legge italiana non considera il furto di animali come “rapimento” ma lo equipara al furto di beni, con pene da sei mesi a tre anni, estendibili a cinque anni se dimostrato il profitto illecito. Le forze dell’ordine raccomandano di non lasciare i cani incustoditi e di dotarli di microchip. Iniziative per la protezione degli animali sono state lanciate, incluso il controllo gratuito del microchip e campagne per l’adozione di cani dai rifugi. Queste misure sono essenziali per contrastare l’aumento dei furti e promuovere la responsabilità tra i proprietari di animali domestici.