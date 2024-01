Ecco qual è il talent che Nove vorrebbe portare il prima serata

Laura Carofali di Warner Bros Discovery – nella sua lunghissima intervista rilasciata al settimanale Gente – ha dichiarato che le piacerebbe portare in prima serata sul Nove un programma di intrattenimento.

“Vorrei aumentare le dirette sul Nove con un nuovo programma di intrattenimento. Un talent, un bel varietà con un bel posizionamento, vediamo. Lo spazio c’è. Se si libera un format, abbiamo una linea diretta con gli Stati Uniti e ci facciamo dare un budget apposta”.

Un format che Laura Carofali non ha specificato ma che TvBlog sa: si tratterebbe di tutto il pacchetto The Voice, ovvero The Voice Of Italy, The Voice Senior e The Voice Kids. Non proprio una sorpresa, quanto più una conferma, dato che durante l’intervista la boss di Warner Bross aveva confessato: “Il mio programma preferito, fuori dal mio mondo e a parte quelli di Maria, è The Voice”.

“Il prodotto in questione, secondo quanto ci risulta, sarebbe The Voice, nelle sue varie declinazioni. Ovvero il formato classico, che abbiamo già visto su Rai2. Più i due nuovi formati in onda attualmente su Rai1, ovvero Kids e Senior” – ha scritto Blogo – “L’operazione della Carafoli è ineccepibile e giustissima. Con l’acquisto di un titolo, ne prende tre nella realtà dei fatti. […] Si inseriscono in questo percorso le dolci parole spese dalla dirigente di Discovery verso Antonella Clerici, che in questo periodo conduce le declinazioni “kids” e “senior” di The Voice sulla Rete 1. L’intenzione dunque della Carafoli è piuttosto chiara, pigliarsi tutto il pacchetto Voice, Clerici compresa e mandarlo sul Nove nel corso della prossima stagione televisiva”.

Il desiderio di Carofali potrebbe restare però un desiderio. Questo perché il contratto di Antonella Clerici con la Rai scade il 31 dicembre 2025, mentre quello che ha col format The Voice scade a giugno 2024. In entrambi i casi, però, considerando gli ascolti, la Rai rinnoverà senza neanche pensarci. Nove deve pensare a un piano B.

