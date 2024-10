Ecco perché sono fondamentali per affrontare le emergenze

Il Sud Est degli Stati Uniti sta affrontando l’uragano Milton, che ha colpito la Florida, causando danni significativi e interruzioni nelle comunicazioni tradizionali. L’uragano ha reso impossibili le connessioni sia fisse via cavo che cellulari in diverse aree, a causa della distruzione dei ripetitori. In contesti simili, la connettività satellitare può risultare vitale. SpaceX ha deciso di attivare il servizio di messaggistica via satellite per tutti gli utenti di T-Mobile, uno dei principali operatori di telefonia mobile negli Stati Uniti.

Questa decisione è stata presa in seguito ai danni subiti dalle reti di comunicazione e mira a garantire che le persone possano rimanere in contatto nonostante la mancanza di rete terrestre. Il servizio si basa sulla tecnologia “Direct to Cell”, lanciata da SpaceX lo scorso anno, che permette di inviare e ricevere SMS utilizzando direttamente i satelliti, senza la necessità di apparati aggiuntivi. Attualmente, solo il servizio di messaggistica è attivo, ma dal 2025 sarà possibile anche effettuare chiamate e connettersi a Internet attraverso la stessa tecnologia.

T-Mobile collabora con SpaceX per sviluppare il sistema Direct to Cell, il quale utilizza un modem integrato per facilitare la connessione alla rete satellitare. Questa tecnologia, già testata con il lancio dei primi satelliti, permette agli utenti di inviare e ricevere SMS quando la rete terrestre è inaccessibile. I satelliti si comportano come ripetitori cellulari, ma rimangono in orbita.

Dopo l’approvazione dell’FCC, SpaceX ha attivato il servizio di comunicazione via satellite per i clienti T-Mobile nelle aree colpite dall’uragano. Gli utenti potranno utilizzare il servizio gratuitamente fino a quando la situazione di emergenza non verrà risolta e le reti terrestri non saranno ripristinate. Gli utenti interessati vedranno sull’interfaccia del loro smartphone l’indicazione “T-Mobile SpaceX”. Tuttavia, essendo un servizio ancora in fase di sviluppo, potrebbero verificarsi difficoltà nel ricevere o inviare messaggi, quindi gli utenti sono incoraggiati a riprovare in caso di errore fino a quando non ricevono conferma dell’invio.