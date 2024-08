Ecco perché si parla di un’IA “disponibile per tutti”

Mentre gli appassionati del mondo della tecnologia hanno già abbondantemente segnato sul calendario la data dell’evento di presentazione degli iPhone 16, in queste ore si sta facendo riferimento a un’esperienza Apple Intelligence “disponibile per tutti” – nonostante sia opportuno contenere l’hype.

C’è infatti da fare chiarezza sulla questione: il motivo per cui si sta parlando della possibilità di accedere ad Apple Intelligence al di fuori degli Stati Uniti d’America risiede nel fatto che l’azienda di Cupertino ha rimosso il blocco regionale nella terza beta per sviluppatori di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1.

Attenzione, però: nonostante non venga più richiesto come requisito obbligatorio il cambio di regione del proprio dispositivo, l’unica lingua supportata è ancora l’inglese americano e soprattutto l’Europa e la Cina sono comunque escluse dalla funzione. Per quanto, insomma, Apple Intelligence stia di fatto uscendo dagli USA, dalle nostre parti c’è poco da fare a livello ufficiale. In altri Paesi, invece, è adesso possibile accedere all’esperienza Apple Intelligence semplicemente modificando la lingua di Siri e del proprio dispositivo in inglese americano, senza toccare le opzioni relative alla regione.

Nel frattempo, c’è già chi pensa che Apple Intelligence potrebbe risultare deludente rispetto a Google Gemini. È troppo presto, però, per tirare le somme. Quale sarà il futuro dell’IA in casa Apple? Non possiamo che stare a vedere.