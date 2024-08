ecco perché si parla di una fuga di dati da 3 miliardi di persone

Purtroppo siamo in un periodo in cui le fughe di dati non sono poi così inusuali. Si sente ormai fare spesso riferimento ai data breach, ma in questo agosto 2024 si è verificato uno scenario particolare. In ambito di sicurezza informatica, infatti, si sta discutendo di una fuga di dati da “3 miliardi di persone”.

Sì, avete capito bene: al centro di un data breach ci sarebbero i dati personali, come il numero di previdenza sociale, di ben tre miliardi di persone. Il numero, però, è talmente altisonante da aver generato sin da subito più di qualche dubbio. Va detto, infatti che, come riportato anche da Bloomberg Law, The Verge e BleepingComputer ad agosto 2024, l’accuratezza dei dati è “altamente discutibile“.

Il presunto database, messo in vendita sul dark web a 3,5 milioni di dollari ad aprile 2024, sarebbe relativo all’azienda National Public Data, che si occupa di raccogliere dati personali per rivenderli ed elaborare controlli dei precedenti penali. Pensate che ci sarebbero ben 2,9 miliardi di righe di dati, nonostante alcuni record sembrerebbero risultare duplicati.

Gli esperti di sicurezza, però, stanno mettendo in dubbio anche l’effettiva veridicità e completezza dei dati, visto che sono stati riscontrati record che potrebbero risultare inseriti casualmente. Inoltre, in alcuni contesti sono state scovate informazioni imprecise, come segnalato da Troy Hunt del noto portale Have I Been Pwned. In linea generale, insomma, sembrano esserci quantomeno delle stranezze nel set di dati, che potrebbero rendere innocuo il data breach in questione.