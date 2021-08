Le storiche medaglie di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi in alta definizione, ma anche tutte le Olimpiadi, la Formula 1 e pure le notti magiche degli Europei: senza i satelliti non le avremmo viste. Non così, almeno, cioè in Hd e al momento stesso del loro succedere.

E cosa dire del navigatore per orientarsi in città con tanto di traffico aggiornato in tempo reale, o della app necessaria per raggiungere quel ristorante sulla bocca di tutti? Idem: senza infrastrutture extraterrestri non funzionerebbero.

Ah, giusto, l’Internet del futuro, quella of Things, lo stoccaggio dei big data, così come la mobilità connessa a ecosistemi cittadini smart; pure gli stessi veicoli, in grado di muoversi liberi dal controllo umano. Per tutti vale lo stesso discorso: senza lo Spazio, nisba.

Non avessimo le tecnologie spaziali, non solo parte del futuro così come lo stiamo costruendo non starebbe in piedi, anche il presente faticherebbe a mantenersi in equilibrio. Anzi, crollerebbe prima di sera, letteralmente: come riportato dalla Bbc, nel 2018 una conferenza internazionale sui rischi spaziali simulò gli impatti di una tempesta solare capace di devastare le nostre infrastrutture orbitanti. Risultato? Mondo bloccato in 14 ore. Altro che pandemia.

Un’apocalisse che in 3 anni da allora sarebbe ancora più distruttiva, visto che oggi, lo si sappia o meno, la vita sulla Terra è sempre più Space based.

E questo, è bene ribadirlo, senza per forza tirare in ballo il futuro di cui stiamo costruendo le basi, anche tralasciando i 30 miliardi di dollari che fattureranno i collegamenti in backhaul satellitare entro il 2030 (fonte del dato: Nsr), basterebbe pensare all’internet ubiquo bramato da Amazon (Project Kuiper), SpaceX e Google (Starlink). Quale impatto culturale avrà una Rete accessibile ovunque e comunque da tutti?

Appunto, niente storie futuribili a base di monitoraggio delle infrastrutture, gestione autonoma del traffico, prevenzione delle catastrofi naturali o salvaguardia della salute pubblica, ambientale e pure individuale (si veda il test T-Dromes con la consegna via drone di materiale biomedico fra due siti del Bambin Gesù, vicino Roma, effettuato con guida satellitare lo scorso ottobre da Telespazio ed e-Geos). Non servono le ipotesi di futuro, per quanto più vere del vero (come dimostrerà la prossima Expo a Dubai, laddove l’Italia sarà protagonista, non a caso, della Space Week dal 17 ottobre): per dimostrare come cambierebbe la realtà senza lo Spazio, sarebbe sufficiente la nostra quotidianità spicciola.

È bene sottolinearlo in un periodo in cui la grave emergenza sanitaria ha legittimamente spinto molti a chiedersi perché, anche in un momento così, le attività spaziali non si siano fermate e abbiano anzi assorbito risorse preziose: insomma, bene ricordarlo a chi chieda “perché sprecare soldi per andare su Marte?”.

Facile: per mantenere viva la Terra. O almeno noi. Che poi la risposta evochi anche un ventaglio di benefici collettivi dispiegato dai criticatissimi voli suborbitali dei vari Richard Branson e Jeff Bezos è altrettanto vero, ma fermiamoci qui.

Per ora basti questo: senza nemmeno scomodare le telecomunicazioni satellitari, l’osservazione della Terra o l’esplorazione di altri mondi, per testimoniare l’impatto tentacolare dello Spazio nelle nostre vite sarebbe sufficiente un elenco di oggetti di uso comune arrivati dai nostri tentativi di spingerci oltre il cielo. Beninteso, un elenco tutt’altro che esaustivo, visto che il solo programma Apollo della Nasa, che nel 1969 ci portò sulla Luna, ha dato origine a più di 150mila brevetti, cosiddetti spinoff.

Rimaniamo con i piedi per Terra. Con qualche highlight (e più di una leggenda) arrivati dallo Spazio e che ci hanno, se non cambiato le giornate, almeno permesso di viverle come siamo abituati.

L’analis

Pompe cardiache e tubi per neurochirurghi

Le implicazioni mediche delle missioni spaziali non sono solo una componente ovvia dell’umana volontà di spingersi in un ambiente ostile, ma complici le condizioni uniche di microgravità costituiscono un ambito di ricerca fra i più battuti oltre l’atmosfera. Non è un caso che le applicazioni in ambito medico di tecnologie extraterrestri abbondino: già durante il programma Apollo, la Nasa sviluppò con Michael DeBakey, George Noon e MicroMed Technology il MicroMed DeBakey Vad, un dispositivo di assistenza ventricolare in grado di fare da ponte per il trapianto cardiaco: pompando sangue in tutto il corpo mantiene in vita i pazienti critici fino a quando è disponibile un donatore.

La Nasa ha anche contribuito a fare debuttare sul mercato i prodotti della Thermacore, un’azienda leader nella produzione di condotti termici sfruttati per controllare il calore e disperderlo in modo sicuro. Tubi con applicazioni mediche preziose: per esempio nelle operazioni al cervello, in cui i neurochirurghi utilizzano le pinze bipolari, che sfruttano l’elettricità per tagliare e cauterizzare il tessuto con precisione assoluta.

Pannelli solari e celle a combustibile

Il presente e il futuro delle risorse terrestri non possono prescinderne. C’è addirittura chi, come la Cina, punta a sfruttarli in una (per ora ipotetica) centrale artificiale orbitante, in grado di trasmettere energia pulita, e potenzialmente infinita, sul nostro pianeta, ma i pannelli solari (e le celle a combustibile) non sarebbero come li conosciamo se non fossero stati adottati nell’ambito del programma Apollo della Nasa, per il modulo lunare.

Sebbene i pannelli fotovoltaici esistessero già, a fronte della necessità di avere una fonte energetica rinnovabile nel viaggio fra la Terra e la Luna, l’agenzia spaziale americana sviluppò superfici speciali in grado di accumulare elettricità in un semiconduttore assorbendo la luce. Una trovata che, a distanza di oltre mezzo secolo, non ha ancora svelato tutto il suo potenziale.

Fotocamere in Hd (comprese quelle degli smartphone)

Se la telefonia cellulare oggi può darsi battaglia sfoggiando telecamere miniaturizzate con definizioni sempre più alte, il merito va accreditato al Jet Propulsion Laboratory della Nasa.

Per creare quelli che oggi sono noti come sensori a pixel attivi, gli ingegneri del Jpl progettarono leggeri dispositivi di imaging per scopi scientifici, sfruttando la tecnologia dei cosiddetti Cmos (la sigla sta per Complementary metal-oxide semiconductor). Diventati in pochi anni più compatti, affidabili e meno costosi, i sensori Cmos si sono rivelati perfetti per l’integrazione nei dispositivi portatili, oltre che in macchine professionali e ben più complesse.

Cibi liofilizzati, filtri per l’aria, tessuti ignifughi e circuiti integrati

Dall’orbita sulla nostra tavola. O almeno in casa. Memorabilia dal programma Apollo, i cibi liofilizzati affiancarono sugli scaffali della Nasa l’arrivo, negli anni 90, dei filtri per l’aria. Lo scrubber, cioè un dispositivo capace di eliminare un gas indesiderato frutto della coltura in ambiente sigillato, l’etilene, fu utilizzato per la prima volta nel 1995 a bordo della missione Sts-73 dello shuttle Columbia, dove permise di conservare un raccolto di patate. Versioni aggiornate del dispositivo sono state poi inviate sulla Stazione Spaziale Internazionale e oggi permettono, anche in ambiente domestico, di eliminare dall’aria tutti i tipi di particelle organiche indesiderate.

Sintetizzati alla fine degli anni 50 da Carl Marvel, finanziati dalla Nasa e dall’Air Force Materials Laboratory dal 1963 e migliorati dopo la tragedia dell’Apollo 1, che costò la vita agli astronauti Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee, i tessuti polimerici resistenti alle temperature estreme oggi proteggono vigili del Fuoco, militari e tecnici di tutto il mondo. Un impatto importante, ma nullo se si pensa a quello di un’altra eredità della space race anni ‘60: all’epoca la navicella Apollo richiedeva computer leggeri, compatti e potenti. Per questo la Nasa e il Mit Instrumentation Lab adottarono per l’Apollo Guidance Computer una tecnologia promettente, ma pressoché mai testata: il cosiddetto circuito integrato, composto da più transistor su un singolo chip di silicio.

Sebbene non sia stato inventato nell’ambito del programma spaziale, ma nel 1958 dal premio Nobel Jack St. Clair Kilby, il microchip deve però il suo enorme successo commerciale all’applicazione nella corsa alla Luna: nel 1963, il progetto Apollo assorbiva fino al 60% della fornitura di chip degli interi Stati Uniti.

Il ritratto

Tang, teflon e velcro? No, questi no

Almeno fra gli appassionati, l’impatto quotidiano dei programmi spaziali è così evidente da aver creato anche leggende metropolitane.

No: Tang, teflon e velcro non sono spinoff di ricerche o attività extraterrestri. Tang, la famosa bibita in polvere, fu sviluppata dalla General Foods nel 1957 e immessa sul mercato due anni dopo. Quando, nel 1962, l’astronauta John Glenn eseguì esperimenti alimentari in orbita, Tang fece parte del suo menu, cosa che rese celebre la bevanda (e il marchio) un po’ dappertutto.

Stesso destino del teflon, il materiale inventato per DuPont nel 1938: l’ente spaziale statunitense ebbe solo il merito di farlo diventare famoso utilizzandolo per realizzare scudi termici, tute spaziali e fodere per stive. Da lì alle nostre pentole il passo è stato breve e questo sì, accreditabile all’avventura spaziale.

E il velcro, le cui origini spesso si associano al programma Apollo? Nelle missioni lunari ci si limitò a utilizzarlo per ancorare l’attrezzatura, in modo da renderne più comodo l’utilizzo in situazioni di assenza di peso. L’invenzione del diffuso sistema di chiusura a uncino e asola però è dell’ingegnere svizzero Georges de Mestral, cui l’idea venne nel 1948, dieci anni prima del suo arrivo sul mercato.

Però, lo Spazio fa (anche) questo: mette sulla rampa di lancio le migliori idee altrui.